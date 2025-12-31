Sistemul Patriot a protejat eficient cerul ucrainean

Serghei Berezuțki, analist militar și specialist în tehnică blindată, a explicat pentru site-ul ucrainean NV.uasistemul de apărare aeriană Patriot a devenit un element esențial în combaterea rachetelor balistice ale inamicului.

„În ciuda vârstei sale, Patriot este aproape singurul mijloc eficient pentru combaterea amenințărilor balistice,” a declarat Berezuțki. Totuși, acesta a atras atenția asupra costului ridicat al rachetelor: „Aproximativ 4 milioane de dolari pe piața internă a SUA, iar prețul la export variază între 6 și 10 milioane de dolari.”

Ucraina resimte această limitare financiară, deoarece inamicul poate lansa rachete balistice pe o mare parte din teritoriul țării fără să întâmpine o ripostă proporțională.

În plus, Andrii Rîjenko, expert strategic și căpitan în rezervă, a explicat că eficiența sistemului era pusă la încercare de tehnologiile avansate ale Rusiei. „Inamicul cunoștea vulnerabilitățile sistemului Patriot și a echipat rachetele cu capcane termice, care pot induce erori în calculul punctului de impact,” a spus Rîjenko. Cu toate acestea, el a subliniat că apărarea antiaeriană a Ucrainei a reușit să doboare un număr semnificativ de rachete, inclusiv cele hipersonice de tip Kinjal.

Ce este sistemul de apărare aeriană Patriot

Sistemul Patriot este un sistem avansat de apărare aeriană capabil să doboare rachete balistice și avioane inamice.

Un sistem Patriot este compus dintr-un radar performant pentru detectare, o stație de control pentru operare, mai multe lansatoare mobile și rachete interceptoare (PAC-2 sau PAC-3). Acestea sunt susținute de generatoare de energie și sisteme de comunicații care le interconectează și le integrează în rețelele de apărare aeriană.

Acest sistem extrem de sofisticat are o rază de acțiune de până la 100 km (62 de mile), în funcție de tipul de rachetă utilizat, și necesită o pregătire specializată.

În imagine este prezentat sistemul de apărare antiaeriană Patriot.
Sistemul de apărare antiaeriană Patriot. FOTO: Profimedia Images

Un sistem complet de rachete Patriot costă între 1 și 1,5 miliarde de dolari, în funcție de configurație. Prețul include radarul, stația de control, sistemele de comunicații, lansatoarele și rachetele interceptoare. Doar o singură rachetă PAC-3 MSE poate ajunge la 4–5 milioane de dolari.

De exemplu, România a plătit aproximativ 4 miliarde de dolari pentru patru baterii, în timp ce Polonia a achitat aproape 4,75 miliarde pentru două baterii, inclusiv echipamente și suport logistic.

F-16 – un factor decisiv în respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei

Un alt echipament militar occidental de o importanță majoră în 2025 a fost avionul multirol american F-16. Mihailo Jirohov, expert militar și cercetător în istoria aviației, a declarat că aceste avioane au devenit un simbol al forței armatei ucrainene. „În combinație cu sistemele radar, F-16 a devenit un factor decisiv în respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei,” a precizat expertul pentru NV.

De asemenea, Rîjenko a subliniat eficiența avioanelor F-16 în contracararea dronelor inamice de tip Shahed și a rachetelor de croazieră. Potrivit lui Iuri Ignat, șeful departamentului de comunicații al Comandamentului Forțelor Aeriene, piloții de F-16 au interceptat 34 din cele 35 de rachete de croazieră lansate de Rusia în noaptea de 23 decembrie 2025.

Avion F-16. Foto: Profimedia
Avion F-16. Foto: Profimedia

Soluții economice pentru interceptările aeriene

Conform portalului Defence Express, avioanele F-16 ucrainene au fost echipate recent cu blocuri LAU-131 pentru rachetele Hydra-70, utilizând sistemul APKWS II cu ghidare laser semi-activă. Această inovație permite Ucrainei să reducă utilizarea costisitoarelor rachete aer-aer AIM-9 Sidewinder și AIM-120 AMRAAM, care costă milioane de dolari fiecare.

Ce arme occidentale își dorește cu disperare Ucraina

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Kievul a cerut în mod repetat arme puternice („game changer”) Occidentului spunând că acestea o vor ajuta să facă față Moscovei și să inverseze soarta războiului. Aceste arme au jucat un rol important în războiul din Ucraina, însă niciuna dintre ele nu a fost „infailibilă”.

Ucraina se confruntă cu un dezavantaj semnificativ în ceea ce privește rachetele în comparație cu Rusia. În prezent, forțele ucrainene se bazează pe arme occidentale precum Storm Shadow, care au o rază de acțiune de doar 250 de kilometri.

Rachetele HIMARS, care pot lovi ținte la o distanță de până la 80 de kilometri sau mai mult cu rachetele ATACMS, au avut un impact esențial. Acestea au distrus depozite de muniție și comandamente rusești, în special în Crimeea și în teritoriile ocupate, contribuind decisiv la contraofensivele din sud, inclusiv în Herson.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să aprobe vânzarea de Tomahawk către state europene, care apoi să le transfere mai departe armatei ucrainene. Vicepreședintele american a declarat la postul „Fox News Sunday” că „președintele Donald Trump va lua decizia finală” în privința acestei tranzacții.

Racheta Tomahawk, lansată de pe navă de război australiană. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
Racheta Tomahawk, lansată de pe navă de război australiană. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Rachetele Tomahawk ar permite Ucrainei să lovească Moscova și St. Petersburg

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică cu rază lungă de acțiune, proiectată pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre.

Fiind o rachetă subsonică, zboară la viteze sub viteza sunetului, însă folosește un zbor la altitudine foarte joasă (sea-skimming sau terrain-following) pentru a evita detectarea de către radarele inamice, urmărind conturul terenului sau suprafața apei. Această capacitate, combinată cu un sistem avansat de ghidare, îi conferă o precizie remarcabilă, adesea măsurată în metri.

Raza operațională impresionantă, care variază între 1.600 și 2.500 de kilometri (în funcție de model și sarcină utilă), permite lansarea rachetelor de pe platforme aflate la o distanță sigură de spațiul aerian apărat al inamicului. Racheta este lansată de pe nave de suprafață (distrugătoare, crucișătoare) și submarine (din tuburile torpiloare sau sistemele verticale de lansare – VLS).

Rachetele de croazieră Taurus destinate unor ținte complexe, precum centre de comandă sau aeronave de recunoaștere

O altă armă cerută insistent de ucraina sunt rachetele de croazieră germane Taurus.

Racheta Taurus – un sistem modern de croazieră lansat din aer – poate zbura la altitudini foarte joase (sub 50 de metri), este extrem de manevrabilă și capabilă să atace ținte din unghiuri neconvenționale. În plus, are o autonomie între 500 și 600 kilometri, depășind rachete similare precum Storm Shadow (Marea Britanie) sau SCALP (Franța).

Racheta Taurus a Bundeswehr-ului expusă la târgul de armament din Berlin, Germania
Germania va furniza Ucrainei noi sisteme de apărare aeriană IRIS-T, nu și rachete cu rază lungă Taurus. Foto: Profimedia

Această rază de acțiune extinsă permite avioanelor care transportă Taurus să lanseze rachetele de la distanță sigură, departe de front, sporind securitatea misiunilor.

De asemenea, racheta integrează tehnologie de navigație de ultimă generație, cu patru sisteme GPS independente, și a fost concepută pentru a evita sistemele de apărare aeriană.

Taurus, acronim pentru „Target Adaptive Unitary & Robotic Offensive Utility System”, a fost introdus în 2005 și costă aproximativ un milion de euro per unitate. Germania deține circa 600 de astfel de rachete, dintre care doar jumătate sunt operaționale.

Concluzionând, sprijinul oferit de aliații occidentali a jucat un rol crucial în consolidarea apărării aeriene a Ucrainei în 2025, permițând contracararea eficientă a atacurilor aeriene rusești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Viva.ro
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Știri România 10:13
Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Știri România 10:01
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Parteneri
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Adevarul.ro
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
Fanatik.ro
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Unica.ro
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Cum vrea Mihai Trăistariu să scape de ratele la bănci în 2026: „2025 a fost un an excepțional, mai bun ca toți anii de la pandemie încoace”
Stiri Mondene 10:20
Cum vrea Mihai Trăistariu să scape de ratele la bănci în 2026: „2025 a fost un an excepțional, mai bun ca toți anii de la pandemie încoace”
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Stiri Mondene 09:40
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
ObservatorNews.ro
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
GSP.ro
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
Parteneri
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax.ro
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Politică 30 dec.
Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
Fanatik.ro
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental