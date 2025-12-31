Sistemul Patriot a protejat eficient cerul ucrainean

Serghei Berezuțki, analist militar și specialist în tehnică blindată, a explicat pentru site-ul ucrainean NV.ua că sistemul de apărare aeriană Patriot a devenit un element esențial în combaterea rachetelor balistice ale inamicului.

„În ciuda vârstei sale, Patriot este aproape singurul mijloc eficient pentru combaterea amenințărilor balistice,” a declarat Berezuțki. Totuși, acesta a atras atenția asupra costului ridicat al rachetelor: „Aproximativ 4 milioane de dolari pe piața internă a SUA, iar prețul la export variază între 6 și 10 milioane de dolari.”

Ucraina resimte această limitare financiară, deoarece inamicul poate lansa rachete balistice pe o mare parte din teritoriul țării fără să întâmpine o ripostă proporțională.

În plus, Andrii Rîjenko, expert strategic și căpitan în rezervă, a explicat că eficiența sistemului era pusă la încercare de tehnologiile avansate ale Rusiei. „Inamicul cunoștea vulnerabilitățile sistemului Patriot și a echipat rachetele cu capcane termice, care pot induce erori în calculul punctului de impact,” a spus Rîjenko. Cu toate acestea, el a subliniat că apărarea antiaeriană a Ucrainei a reușit să doboare un număr semnificativ de rachete, inclusiv cele hipersonice de tip Kinjal.

Ce este sistemul de apărare aeriană Patriot

Sistemul Patriot este un sistem avansat de apărare aeriană capabil să doboare rachete balistice și avioane inamice.

Un sistem Patriot este compus dintr-un radar performant pentru detectare, o stație de control pentru operare, mai multe lansatoare mobile și rachete interceptoare (PAC-2 sau PAC-3). Acestea sunt susținute de generatoare de energie și sisteme de comunicații care le interconectează și le integrează în rețelele de apărare aeriană.

Acest sistem extrem de sofisticat are o rază de acțiune de până la 100 km (62 de mile), în funcție de tipul de rachetă utilizat, și necesită o pregătire specializată.

Sistemul de apărare antiaeriană Patriot. FOTO: Profimedia Images

Un sistem complet de rachete Patriot costă între 1 și 1,5 miliarde de dolari, în funcție de configurație. Prețul include radarul, stația de control, sistemele de comunicații, lansatoarele și rachetele interceptoare. Doar o singură rachetă PAC-3 MSE poate ajunge la 4–5 milioane de dolari.

De exemplu, România a plătit aproximativ 4 miliarde de dolari pentru patru baterii, în timp ce Polonia a achitat aproape 4,75 miliarde pentru două baterii, inclusiv echipamente și suport logistic.

F-16 – un factor decisiv în respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei

Un alt echipament militar occidental de o importanță majoră în 2025 a fost avionul multirol american F-16. Mihailo Jirohov, expert militar și cercetător în istoria aviației, a declarat că aceste avioane au devenit un simbol al forței armatei ucrainene. „În combinație cu sistemele radar, F-16 a devenit un factor decisiv în respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei,” a precizat expertul pentru NV.

De asemenea, Rîjenko a subliniat eficiența avioanelor F-16 în contracararea dronelor inamice de tip Shahed și a rachetelor de croazieră. Potrivit lui Iuri Ignat, șeful departamentului de comunicații al Comandamentului Forțelor Aeriene, piloții de F-16 au interceptat 34 din cele 35 de rachete de croazieră lansate de Rusia în noaptea de 23 decembrie 2025.

Avion F-16. Foto: Profimedia

Soluții economice pentru interceptările aeriene

Conform portalului Defence Express, avioanele F-16 ucrainene au fost echipate recent cu blocuri LAU-131 pentru rachetele Hydra-70, utilizând sistemul APKWS II cu ghidare laser semi-activă. Această inovație permite Ucrainei să reducă utilizarea costisitoarelor rachete aer-aer AIM-9 Sidewinder și AIM-120 AMRAAM, care costă milioane de dolari fiecare.

Ce arme occidentale își dorește cu disperare Ucraina

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Kievul a cerut în mod repetat arme puternice („game changer”) Occidentului spunând că acestea o vor ajuta să facă față Moscovei și să inverseze soarta războiului. Aceste arme au jucat un rol important în războiul din Ucraina, însă niciuna dintre ele nu a fost „infailibilă”.

Ucraina se confruntă cu un dezavantaj semnificativ în ceea ce privește rachetele în comparație cu Rusia. În prezent, forțele ucrainene se bazează pe arme occidentale precum Storm Shadow, care au o rază de acțiune de doar 250 de kilometri.

Rachetele HIMARS, care pot lovi ținte la o distanță de până la 80 de kilometri sau mai mult cu rachetele ATACMS, au avut un impact esențial. Acestea au distrus depozite de muniție și comandamente rusești, în special în Crimeea și în teritoriile ocupate, contribuind decisiv la contraofensivele din sud, inclusiv în Herson.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să aprobe vânzarea de Tomahawk către state europene, care apoi să le transfere mai departe armatei ucrainene. Vicepreședintele american a declarat la postul „Fox News Sunday” că „președintele Donald Trump va lua decizia finală” în privința acestei tranzacții.

Racheta Tomahawk, lansată de pe navă de război australiană. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Rachetele Tomahawk ar permite Ucrainei să lovească Moscova și St. Petersburg

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică cu rază lungă de acțiune, proiectată pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre.

Fiind o rachetă subsonică, zboară la viteze sub viteza sunetului, însă folosește un zbor la altitudine foarte joasă (sea-skimming sau terrain-following) pentru a evita detectarea de către radarele inamice, urmărind conturul terenului sau suprafața apei. Această capacitate, combinată cu un sistem avansat de ghidare, îi conferă o precizie remarcabilă, adesea măsurată în metri.

Raza operațională impresionantă, care variază între 1.600 și 2.500 de kilometri (în funcție de model și sarcină utilă), permite lansarea rachetelor de pe platforme aflate la o distanță sigură de spațiul aerian apărat al inamicului. Racheta este lansată de pe nave de suprafață (distrugătoare, crucișătoare) și submarine (din tuburile torpiloare sau sistemele verticale de lansare – VLS).

Rachetele de croazieră Taurus destinate unor ținte complexe, precum centre de comandă sau aeronave de recunoaștere

O altă armă cerută insistent de ucraina sunt rachetele de croazieră germane Taurus.

Racheta Taurus – un sistem modern de croazieră lansat din aer – poate zbura la altitudini foarte joase (sub 50 de metri), este extrem de manevrabilă și capabilă să atace ținte din unghiuri neconvenționale. În plus, are o autonomie între 500 și 600 kilometri, depășind rachete similare precum Storm Shadow (Marea Britanie) sau SCALP (Franța).

Germania va furniza Ucrainei noi sisteme de apărare aeriană IRIS-T, nu și rachete cu rază lungă Taurus. Foto: Profimedia

Această rază de acțiune extinsă permite avioanelor care transportă Taurus să lanseze rachetele de la distanță sigură, departe de front, sporind securitatea misiunilor.

De asemenea, racheta integrează tehnologie de navigație de ultimă generație, cu patru sisteme GPS independente, și a fost concepută pentru a evita sistemele de apărare aeriană.

Taurus, acronim pentru „Target Adaptive Unitary & Robotic Offensive Utility System”, a fost introdus în 2005 și costă aproximativ un milion de euro per unitate. Germania deține circa 600 de astfel de rachete, dintre care doar jumătate sunt operaționale.

Concluzionând, sprijinul oferit de aliații occidentali a jucat un rol crucial în consolidarea apărării aeriene a Ucrainei în 2025, permițând contracararea eficientă a atacurilor aeriene rusești.