Pe una dintre rețelele de socializare, Rona Hartner a făcut un video, unde vorbește mai bine de o oră, despre problemele prin care trece. Diagnosticul primit a fost unul neașteptat și a dărămat-o, însă ea nu își pierde speranța în Dumnezeu și se roagă ca totul să fie bine.

În anul 2019, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat, vedeta s-a vindecat un an mai târziu, însă acum anunță că boala a recidivat. „A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el.”

„Sunt nefumătoare. Nu am niciun motiv să am cancer de plămân. Ce, am răcit o dată și am cancer de plămân? Nu! A fost pe fond emoțional. Pentru că anul acesta am tras ca un măgăruș. La niște chestii foarte grave, dure în viața mea.

Piatră peste piatră, le-am tras cu spatele meu până când totul s-a făcut praf, sănătatea, totul! Nici n-am spus nimănui, nici fratele, nici sora, nici mama nu știau ce greutăți am eu. Le țineam pentru mine, cum face lumea cu bun simț. «Haide, domnule, nu mă mai victimizez atât. Alții au probleme mai mari, le păstrez pe ale mele pentru mine.»

Așa că am ținut totul în mine și am suferit. Așadar, corpul a reacționat. Iar veștile de la doctor care trebuie să-ți dea speranță și fericire îmi făceau și mai rău”, a spus artista, relatează unica.ro.

Recomandări Directorul companiei de transport Arad, unde o femeie a murit târâtă de tramvai: „E vechi de 60 de ani”. Primăria, amendată în trecut de CNCD pentru că nu a accesibilizat transportul

Rona Hartner nu înțelege cum această boală a lovit-o din nou și mărturisește că se simte foarte obosită. În vârstă de 50 de ani, ea spune că se simte ca un om de 185 de ani.

„Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat.” – a continuat ea.

„Acum, eu nu mai câștig niciun ban. Toate au dispărut, toate proiectele, contractele”

Rona Hartner mărturisește că acum se descurcă cu greu, pentru că a rămas fără proiecte și fără contracte. Artista are nevoie de odihnă și speră că va trece cu bine și de această dată peste boală.

Recomandări Un cadru universitar reacționează după ce Serbia are două universități în primele 1.000 din lume, Ungaria are patru și România a pierdut-o pe singura pe care o avea – Shanghai Ranking 2023

„Acum, eu nu mai câștig niciun ban. Toate au dispărut, toate proiectele, contractele. A dispărut totul. Eu trebuie să stau acasă să am încredere în Dumnezeu. Stau acasă cuminte”, a mai explicat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Am 7, 8, 9 metastaze pe creier care au crescut”

Și a continuat: „Eu m-am încăpățânat în prima zi, nu am vrut să plâng. Am zis – Dumnezeu nu îmi dă boala asta, cancer, fază patru, incurabil, la plămân, unde eu nu fumez. Și la creier… Astea sunt singurele căști pe care le port, nu pot să zic că am purtat mult timp căști. Am 7, 8, 9 metastaze pe creier care au crescut. Am făcut de dimineață un scanner și au crescut…”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Klaus Iohannis, acuzat de TRĂDARE. Anunțul care a ȘOCAT România

Viva.ro Lavinia Șandru, adevărul dureros despre divorțul de Darius Vâlcov, tatăl fiicei sale: 'De cinci ani...' Ce a dezvăluit și Rareș Bogdan despre căsnicia ei

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Foto exclusiv. Daniel Şendre dezvăluie adevărul la 7 ani de la farsa PCH la Steaua – Manchester City

Știrileprotv.ro Bătaie pe plaja din Eforie Nord între salvamari și turiști nemulțumiți că nu erau lăsați să intre în mare. VIDEO

Observatornews.ro "Fata era agățată în capătul pasarelei și abia se mai ținea". El este Dani, tânărul care a salvat-o pe adolescenta de 16 ani din Mamaia, pentru care trei oameni au murit

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Ce mașină conduce fiica Andreei Esca. Alexia Eram și-a cumpărat modelul visurilor din banii proprii: 'Fericită de achiziție'