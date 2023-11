În urmă cu aproximativ o lună, Rona Hartner anunța că a învins cancerul pentru a doua oară. Între timp, problemele de sănătate au reapărut, iar în urma ultimului control, medicii au anunțat-o că una dintre metastaze, cea de pe creier, a crescut. Artista nu știe ce planuri are pentru Sărbători din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă.

„Trec printr-o mică încercare de sănătate. Nu știu dacă voi face sărbătorile în țară sau în Canada, cu familia mea! Nu prea pot să îmi programez nimic pentru că a crescut… una din metastaze a devenit puțin rebelă, cea de pe creier. În timp ce tot organismul este vindecat a apărut o metastază puțin rebelă și trebuie să o țin în frâu acum și să fac radioterapie. Dar o să fac un video pe pagina mea de Facebook, acolo unde o să vorbesc mai pe larg despre acest lucru”, a spus Rona Hartner, puțin îngândurată, pentru ciao.ro.

În anul 2019, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat, vedeta s-a vindecat un an mai târziu, însă boala a recidivat în acest an și a fost diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier. „A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el”, spunea artista recent.

În luna iulie a acestui an a primit vestea îngrijorătoare din partea medicilor, însă nu și-a pierdut speranța și credința. Într-un interviu pentru fanatik.ro, Rona Hartner a mărturisit că a urmat un tratament despre care susține că a fost un adevărat miracol și, în doar două săptămâni, chimioterapia a început să dea roade.

„Obosește inima foarte tare din cauza citostaticelor”

Rona Hartner a început să facă din nou sport, astfel că zilnic merge 7-8 kilometri pe jos. De asemenea, vedeta merge la sală, se plimbă cu bicicletă și face stretching.

„Am reluat sportul, fac cam 7-8 kilometri de mers pe jos pe zi. Am reluat sala, fac bicicletă, lucrez foarte mult pe stretching fiindcă nu pot să fac încă forță, obosește inima foarte tare din cauza citostaticelor. Apoi merg și înot la mare. Singura chestie glumeață este că sunt obligată să înot îmbrăcată din cap până în picioare.

Adică am un costum de baie complet, întreg, pentru că nu am voie să mă afișez deloc la soare și profit să fac sport și în apă așa că acum două zile am descoperit că pot să fac din nou șpagatul în apă și cred că o tipă m-a filmat și m-a pus pe TikTok, pentru că nu se aștepta ca o femeie îmbrăcată într-un costum de baie turcoaz complet să facă și șpagatul în apă.

„La trei săptămâni după începutul citostaticelor deja fac sport cam două ore pe zi”

Dar eu în apă mă simt ca acasă și atunci profit să fac exerciții chiar și de forță în apă pentru că astfel îmi lucrez mult mai mult mușchii și obosesc mult mai puțin, așa pot să și înot, pot să și fug în apă pentru că nu-mi distrug ligamentele. Fac foarte mult Aqua Gym, ca să zic așa. Am reluat sportul bine, nu în glumă, pentru că este singura soluție să îmi refac capacitatea pulmonară! Așa că la trei săptămâni după începutul citostaticelor deja fac sport cam două ore pe zi!”, mărturisește Rona Hartner pentru Ciao.ro.