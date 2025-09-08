Creșteri semnificative pentru vehiculele de transport marfă

OG 23/2025 stabilește noile majorări pentru roviniete, care se aplică doar transportatorilor rutieri. Aceste modificări vin la scurt timp după ce tarifele pentru autoturisme au fost deja ajustate.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată de până la 3,5 tone, tarifele vor crește substanțial. Pentru o zi, tariful este de 9 euro până la 7 septembrie 2025, iar din 8 septembrie va fi de 17 euro. Pentru șapte zile, tariful actual este de 36 de euro, urmând să crească la 42,5 euro. Pentru o perioadă de 30 de zile, tariful crește de la 72 de euro la 85,5 euro. Abonamentul pentru 12 luni este de 720 de euro până la 7 septembrie și va ajunge la 855 de euro de la această dată încolo.

Vehiculele cu masa între 3,5 și 7,5 tone vor vedea, de asemenea, creșteri. Tariful pentru o zi va ajunge la 7,5 euro, față de 4 euro anterior. Pentru 7 zile, tariful a fost de 16 euro, iar din 8 septembrie va fi de 19, pentru o perioadă de 30 de zile, tariful crește de la 32 de euro la 38 de euro, iar pentru 12 luni tariful crește de la 320 de euro la 380 de euro.

Pentru vehiculele de peste 7,5 tone și sub 12 tone, tariful zilnic va crește de la 7 euro la 13 euro, pentru 7 zile, tariful crește de la 28 la 33 de euro, pentru 30 de zile, tariful crește de la 56 de euro la 66,5, iar pentru 12 luni tariful crește de la 560 de euro la 665 de euro.

Pentru vehiculele de transport de marfă cu masă totală autorizată de la 12 tone în sus, cu maximum trei axe, tariful până la data de 7 septembrie a fost de 9 euro, iar începând cu data de 8 septembrie 2025 este de 17 euro, pentru 7 zile, taxa e crescut de la 36 de euro la 42,5 euro, pentru 30 de zile taxa va crește de la 72 de euro la 85,5 euro, iar pentru 12 luni, de la 720 de euro tariful va crește la 855 de euro.

Pentru vehicule de transport de marfă cu MTMA de la 12 tone în sus, cu minimum patru axe (inclusiv), tariful până la data de 7 septembrie a fost de 11 euro, iar începând de la data de 8 septembrie va fi 28,5 de euro, pentru 7 zile, taxa a crescut de la 55 de euro la 71 de euro, pentru 30 de zile tariful va crește de la 121 de euro la 124,5 euro, iar pentru 12 luni, de la 1.210 euro, tariful va crește la 1.425 de euro.

Majorări pentru vehiculele de transport persoane

Transportatorii de persoane nu sunt scutiți de aceste creșteri. Pentru vehiculele cu 9-23 de locuri, tariful zilnic va crește de la 4 euro la 7,5 euro, pentru 7 zile, taxa a crescut de la 16 euro la 19 euro, pentru 30 de zile tariful va crește de la 32 de euro la 38 euro, iar pentru 12 luni, de la 320 de euro, tariful va crește la 380 de euro.

Pentru vehiculele cu peste 23 de locuri, tariful zilnic va ajunge la 13 euro, față de 7 euro anterior, pentru 7 zile, taxa a crescut de la 28 euro la 33 de euro, pentru 30 de zile tariful va crește de la 56 de euro la 66,5 euro, iar pentru 12 luni, de la 560 de euro, tariful va crește la 665 de euro.

Amenzi mai mari pentru nerespectarea legii

Ordonanța introduce și majorări semnificative ale amenzilor pentru neachitarea rovinietei. De exemplu, pentru vehiculele de transport marfă cu masa de până la 3,5 tone, amenzile vor crește de la 950-1.990 de lei la 1.440-2.280 de lei.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa de peste 12 tone și minimum patru axe, amenzile vor ajunge la 14.250-28.500 de lei, față de 5.950-11.900 de lei anterior.

Contextul modificărilor pentru taxele auto din România

Aceste schimbări vin în contextul unei reforme mai ample a sistemului de taxare rutieră din România. Conform unui articol publicat de Avocat.net, ultimele modificări privind rovinieta au fost operate în martie 2024.

În plus, se anticipează o schimbare majoră a sistemului de taxe de drum începând cu 1 iulie 2026, când se va introduce o împărțire în două componente: rovinieta și TollRo.

Aceste creșteri ale tarifelor și amenzilor vor avea un impact semnificativ asupra industriei de transport din România. Companiile de transport vor trebui să-și ajusteze bugetele și strategiile pentru a face față acestor noi costuri.

Este de așteptat ca aceste modificări să ducă la o creștere a costurilor operaționale pentru transportatori, care ar putea fi transferate, în cele din urmă, către consumatori prin prețuri mai mari pentru bunuri și servicii.

Cu introducerea noului sistem TollRo în 2026, industria de transport din România se află într-o perioadă de tranziție. Aceste schimbări succesive în sistemul de taxare rutieră vor necesita o adaptare continuă din partea companiilor de transport.

Este important ca transportatorii să fie bine informați și pregătiți pentru aceste schimbări, pentru a-și putea planifica activitatea în mod eficient și pentru a evita potențialele amenzi crescute.

