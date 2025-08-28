„Prin actul normativ se instituie actualizarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare”, a explicat Executivul.

Practic, prețurile pentru rovinietă aproape se vor dubla. Ele vor crește astfel:

1 zi: de la 2,5 la 3,5 euro

10 zile: de la 3,3 la 6 euro

30 zile: de la 5,3 la 9,5 euro

60 de zile: de la 8,4 la 15 euro

12 luni: de la 28 la 50 de euro

Amenda pentru șoferii care nu au rovinietă va crește de la 275-550 lei la 500-1.000 lei.

„Amenzile minime pentru neplata peajului (n.red. taxa de pod) se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei. Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere – pentru amenda maximă”, a precizat Executivul.

De asemenea, vor fi majorate tarifele pentru trecerea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:

podul situat pe DN 2A, între localitățile Giurgeni și Vadu Oii – de la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului

podurile de pe Autostrada A2, între localitățile Fetești și Cernavodă – de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor

Acestea sunt modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002. Majorările vor intra în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, adică după 1 septembrie.

