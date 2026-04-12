Număr record de atacuri cu drone

„După ora 16:00, au fost înregistrate 469 de încălcări ale armistiţiului”, a declarat Statul Major General într-un comunicat.

Intensitatea atacurilor rămâne ridicată în ciuda armistițiului: au avut loc 101 confruntări directe și peste 400 de acțiuni ostile, printre care se numără 153 de bombardamente și un număr record de 275 de atacuri cu drone FPV. Totodată, forțele inamice au lansat 22 de asalturi și au utilizat 19 drone kamikaze.

În direcţiile Slobozhansk de Nord şi Kursk au avut loc patru ciocniri, în timp ce forţele ruse au efectuat 45 de atacuri asupra poziţiilor trupelor ucrainene şi a localităţilor. Patru dintre aceste atacuri au implicat sisteme de lansare multiplă a rachetelor, a declarat Statul Major General.

În direcţia Slobozhansk de Sud, trupele ruse au atacat de cinci ori poziţiile ucrainene în apropierea localităţilor Starytsia, Veterinarne, Prilipka şi Vovchanski Hutory. De asemenea, s-au raportat lupte în zonele Kupiansk, Lîman, Slaviansk şi Kostiantinivka.

Nerespectarea încetării focului

Pe de altă parte, autoritățile de la Moscova acuză la rândul lor Ucraina de nerespectarea încetării focului. Potrivit oficialilor ruși, atacuri cu drone ucrainene ar fi vizat regiunile de graniță Kursk și Belgorod, soldându-se cu rănirea a cinci persoane.

Reamintim că armistițiul de Paște a fost anunțat oficial pe 9 aprilie, vizând o perioadă de 32 de ore (11 aprilie, ora 16:00 – 12 aprilie, ora 00:00). Această măsură, solicitată în trecut și de Kiev, a fost prezentată ca un gest pentru Paștele ortodox, însă raportările recente de pe front arată că ostilitățile nu au încetat.

Aceste atacuri au survenit loc în timp ce Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu pe durata Paştelui ortodox. TASS, publicaţia rusă care îl glorifică pe Vladimir Putin, a transmis că Rusia va înceta toate ostilitățile în timpul pactului de neagresiune, care va fi în vigoare de sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 16:00, ora Moscovei (13:00 GMT), până la sfârșitul zilei duminică, 12 aprilie.

Zelenski amenință că va riposta „lovitură cu lovitură”

Rusia și Ucraina au lansat mai multe atacuri cu drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu câteva ore înainte de un scurt armistițiu cu ocazia Paștelui ortodox. Patru oameni au murit înainte să intre în vigoare armistițiul simbolic de 32 de ore convenit între Rusia și Ucraina, potrivit AFP.

Deși ambele tabere au confirmat suspendarea operațiunilor ofensive pentru a permite credincioșilor participarea la slujbe până la finalul zilei de duminică, trupele rămân în stare de alertă maximă.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, și șeful de stat major, Valeri Gerasimov, au primit ordinul de a „înceta operațiunile de luptă în toate direcțiile pe această perioadă”.

Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că Ucraina „va respecta armistițiul”, dar va riposta „lovitură cu lovitură” la orice încălcare din partea Rusiei, într-un mesaj publicat pe X.

El subliniase anterior că propusese deja o astfel de pauză în ostilități, în timp ce discuțiile pentru a pune capăt conflictului sângeros – care durează de patru ani – deraiaseră din cauza războiului din Orientul Mijlociu.







