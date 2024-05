Potrivit Moscovei, atacurile au avut loc sâmbătă, între 09:20 şi 09:30 GMT, dar au fost respinse „deasupra regiunii Belgorod”. Ministerul rus al Apărării nu prezintă vreo dovadă cu care să-și susțină acuzația.

În schimb, această acuzație survine a doua zi după ce Ministerul de Externe de la Moscova a recurs la amenințări pentru a descuraja eventuala folosire a armelor occidentale împotriva unor ținte militare din teritoriul rus.

„Încă o dată, am dori să avertizăm fără echivoc Washingtonul, Londra, Bruxellesul și alte capitale occidentale, precum și Kievul, care se află sub controlul lor, că se joacă cu focul. Rusia nu va lăsa fără răspuns astfel de intruziuni pe teritoriul său”, a susținut Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

Acest comunicat a fost publicat în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat vineri pentru ridicarea restricțiilor în privința armelor occidentale primite de țara sa. Mai exact, Ucraina vrea să folosească aceste arme împotriva unor ținte militare din teritoriul rus.

„Ei ne pot lovi de pe teritoriul lor, acesta este cel mai mare avantaj pe care îl are Rusia, iar noi nu putem face nimic cu armele occidentale împotriva sistemelor aflate pe teritoriul rusesc”, a spus Zelenski într-un interviu acordat pentru France-Presse, precizând că s-a plâns în acest sens secretarului de stat american Antony Blinken.

Potrivit The Wall Street Journal (WSJ) și The New York Times (NYT), Ucraina a cerut administrației Biden să-i furnizeze informații detaliate despre obiective militare din teritoriul Rusiei și să-i permită posibilitatea de a folosi arme occidentale împotriva acestora. Dacă Pentagonul și Casa Albă au refuzat imediat cererea, acum o iau în considerare, scrie WSJ.

Confruntată cu invazia rusă, Ucraina răspunde frecvent cu atacuri cu drone împotriva unor ținte militare și energetice din teritoriul recunoscut internațional al Rusiei.

