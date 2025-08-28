Rusia a bombardat „intenționat” sediul delegației Uniunii Europene din Kiev

Atacul nocturn asupra Kievului

Andrii Sybiha, ministrul de externe ucrainean, a raportat că atât clădirea UE, cât și biroul British Council au fost afectate. Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a confirmat daunele, declarând că reprezentanța „a fost grav avariată de unda de șoc”.

Sediul Ue din Ucraina după atacul nocturn al Rusiei – Foto: X/ Antonio Costa

„«Pacea Rusiei» de aseară: un atac masiv asupra Kievului cu drone și rachete balistice. Cel puțin 10 morți, 30 de răniți, numeroase clădiri distruse. Delegația UE a fost grav avariată de unda de șoc. Acesta este adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace.”, a scris Katarina Mathernova, pe X.

Forțele ruse au folosit 31 de rachete și 598 de drone pentru a ataca Ucraina. În Kiev, 15 persoane, printre care și 4 copii, au murit și 48 au fost rănite. Peste 20 de locații din 7 districte ale capitalei au fost afectate.

Reacții internaționale

Maxime Prevot, ministrul belgian de externe, a condamnat atacurile, subliniind că Rusia „alege teroarea, distrugerea și minciunile în locul dialogului”.

Sybiha a calificat bombardamentele drept o încălcare directă a Convenției de la Viena, cerând o reacție internațională fermă.

El a adăugat: „Indiferent ce ar fi spus Putin în Alaska, acțiunile sale reale resping diplomația, dialogul și eforturile de pace”.

În regiunea Vinița, atacurile rusești au lăsat 60.000 de consumatori fără electricitate. Mathernova a interpretat acest lucru ca fiind adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace.

Solidaritate și determinare din partea UE

Antonio Costa, președintele Consiliului European, și-a exprimat solidaritatea UE cu Ucraina și personalul afectat.

„Îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete rusești asupra Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene și, de asemenea, de personalul Delegației Europene din Ucraina, a cărei clădire a fost avariată în acest atac deliberat rusesc. UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său.”, a scris acesta pe X.

Marta Kos, comisarului UE pentru extindere, a condamnat ferm atacurile, descriindu-le ca „un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea”.

„Delegația UE de la Kiev a fost afectată de atacurile rusești de astăzi asupra zonelor civile. Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea. Solidaritatea noastră deplină se îndreaptă către personalul UE, familiile lor și toți ucrainenii care îndură această agresiune.”, a scris Marta Kos pe X.

„Personalul delegaţiei noastre este în siguranţă”, a precizat pe X și şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile sale nediscriminatorii asupra infrastructurii civile şi să se alăture negocierilor pentru o pace justă şi durabilă”, a cerut preşedinta CE.

„Sunt indignată de atacul cu rachete și drone asupra Kievului, care a ucis bărbați, femei și copii. Și a afectat misiunea noastră diplomatică a UE. Gândurile mele se îndreaptă către personalul nostru curajos. Atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei și rezistența Ucrainei.”, a subliniat Ursula von der Leyen.

„Kremlinul nu se va opri de la nimic pentru a teroriza Ucraina, ucigând orbește civili, bărbați, femei și copii și chiar având ca țintă Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care menținem presiune maximă asupra Rusiei. Asta înseamnă înăsprirea regimului nostru de sancțiuni. Vom prezenta în curând cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni dure și usturătoare.”, a mai spus președinta Comisiei Europene.

Sediul British Council din Kiev, grav avariat

Și British Council afirmă că biroul său din Kiev a fost „grav avariat”, în atacul rusesc de peste noapte și vor fi închise „până la o nouă notificare”.

Sediul British Council, după ce a fost lovit în timpul atacurilor cu rachete și drone rusești la Kiev – Foto: X

„În urma atacului de aseară asupra Kievului, biroul nostru British Council a fost grav avariat și va fi închis vizitatorilor până la o nouă notificare. Deși pot exista unele întârzieri în răspunsurile noastre, colaborarea noastră cu partenerii noștri ucraineni din domeniul educației și culturii continuă. Ne puteți contacta prin e-mail.”, a precizat organizația, conform The Guardian.

În ciuda acestor acțiuni, UE și aliații săi și-au reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse.

