Atacul nocturn asupra Kievului

Andrii Sybiha, ministrul de externe ucrainean, a raportat că atât clădirea UE, cât și biroul British Council au fost afectate. Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a confirmat daunele, declarând că reprezentanța „a fost grav avariată de unda de șoc”.

Rusia a bombardat „intenționat” sediul delegației Uniunii Europene din Kiev
Sediul Ue din Ucraina după atacul nocturn al Rusiei – Foto: X/ Antonio Costa

„«Pacea Rusiei» de aseară: un atac masiv asupra Kievului cu drone și rachete balistice. Cel puțin 10 morți, 30 de răniți, numeroase clădiri distruse. Delegația UE a fost grav avariată de unda de șoc. Acesta este adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace.”, a scris Katarina Mathernova, pe X.

Forțele ruse au folosit 31 de rachete și 598 de drone pentru a ataca Ucraina. În Kiev, 15 persoane, printre care și 4 copii,  au murit și 48 au fost rănite. Peste 20 de locații din 7 districte ale capitalei au fost afectate.

Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători
Recomandări
Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Reacții internaționale

Maxime Prevot, ministrul belgian de externe, a condamnat atacurile, subliniind că Rusia „alege teroarea, distrugerea și minciunile în locul dialogului”.

Sybiha a calificat bombardamentele drept o încălcare directă a Convenției de la Viena, cerând o reacție internațională fermă. 

El a adăugat: „Indiferent ce ar fi spus Putin în Alaska, acțiunile sale reale resping diplomația, dialogul și eforturile de pace”.

În regiunea Vinița, atacurile rusești au lăsat 60.000 de consumatori fără electricitate. Mathernova a interpretat acest lucru ca fiind adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace.

Solidaritate și determinare din partea UE

Antonio Costa, președintele Consiliului European, și-a exprimat solidaritatea UE cu Ucraina și personalul afectat. 

„Îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete rusești asupra Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene și, de asemenea, de personalul Delegației Europene din Ucraina, a cărei clădire a fost avariată în acest atac deliberat rusesc. UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său.”, a scris acesta pe X.

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Recomandări
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Marta Kos, comisarului UE pentru extindere,  a condamnat ferm atacurile, descriindu-le ca „un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea”.

„Delegația UE de la Kiev a fost afectată de atacurile rusești de astăzi asupra zonelor civile. Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea. Solidaritatea noastră deplină se îndreaptă către personalul UE, familiile lor și toți ucrainenii care îndură această agresiune.”, a scris Marta Kos pe X.

„Personalul delegaţiei noastre este în siguranţă”, a precizat pe X și şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile sale nediscriminatorii asupra infrastructurii civile şi să se alăture negocierilor pentru o pace justă şi durabilă”, a cerut preşedinta CE.

„Sunt indignată de atacul cu rachete și drone asupra Kievului, care a ucis bărbați, femei și copii. Și a afectat misiunea noastră diplomatică a UE. Gândurile mele se îndreaptă către personalul nostru curajos. Atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei și rezistența Ucrainei.”, a subliniat Ursula von der Leyen.

„Totul este distrus!” Kievul, lovit devastator de Rusia timp de peste 8 ore cu drone și rachete balistice
Recomandări
„Totul este distrus!” Kievul, lovit devastator de Rusia timp de peste 8 ore cu drone și rachete balistice

„Kremlinul nu se va opri de la nimic pentru a teroriza Ucraina, ucigând orbește civili, bărbați, femei și copii și chiar având ca țintă Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care menținem presiune maximă asupra Rusiei. Asta înseamnă înăsprirea regimului nostru de sancțiuni. Vom prezenta în curând cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni dure și usturătoare.”, a mai spus președinta Comisiei Europene.

Sediul British Council din Kiev, grav avariat

Și British Council afirmă că biroul său din Kiev a fost „grav avariat”, în atacul rusesc de peste noapte și vor fi închise „până la o nouă notificare”.

Rusia a bombardat „intenționat” sediul delegației Uniunii Europene din Kiev
Sediul British Council, după ce a fost lovit în timpul atacurilor cu rachete și drone rusești la Kiev – Foto: X

„În urma atacului de aseară asupra Kievului, biroul nostru British Council a fost grav avariat și va fi închis vizitatorilor până la o nouă notificare. Deși pot exista unele întârzieri în răspunsurile noastre, colaborarea noastră cu partenerii noștri ucraineni din domeniul educației și culturii continuă. Ne puteți contacta prin e-mail.”, a precizat organizația, conform The Guardian

În ciuda acestor acțiuni, UE și aliații săi și-au reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri Filme şi Seriale: Austin Butler într-un thriller nou, iar Gandalf revine pe marele ecran
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Festivalul Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova
Știri România 13:00
Festivalul Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova
Un tânăr din Arad s-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară: „Mai este numit și pepene-ananas”
Știri România 12:52
Un tânăr din Arad s-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară: „Mai este numit și pepene-ananas”
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce show-uri TV încep în septembrie 2025 - cele mai așteptate emisiuni ale toamnei
Stiri Mondene 13:45
Ce show-uri TV încep în septembrie 2025 – cele mai așteptate emisiuni ale toamnei
Cum s-a pregătit Irina Fodor înainte de „Asia Express” 2025. „M-am ținut de treaba asta o lună”
Stiri Mondene 13:40
Cum s-a pregătit Irina Fodor înainte de „Asia Express” 2025. „M-am ținut de treaba asta o lună”
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
ObservatorNews.ro
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax.ro
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Se închide circulația pe Transfăgărășan vineri, 29 august 2025
KanalD.ro
Se închide circulația pe Transfăgărășan vineri, 29 august 2025

Politic

Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
CTP îl descoase pe Nicușor Dan după ultimele decizii luate de președinte: "Se străduiește să-l țină ascuns"
Politică 12:57
CTP îl descoase pe Nicușor Dan după ultimele decizii luate de președinte: „Se străduiește să-l țină ascuns”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru tine, Horia, am mai pus 500.000 de euro și 10%”
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru tine, Horia, am mai pus 500.000 de euro și 10%”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile