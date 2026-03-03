„Ca prim pas necondiționat, trebuie făcut tot posibilul pentru a înceta orice acțiuni care duc la victime în rândul populației civile, fie în Iran, unde, în urma unui atac asupra unei școli, au murit peste 150 de fete, fie în orice alt stat din Golful Persic.

Serghei Lavrov: Trebuie depuse toate eforturile ca atacurile să înceteze

Și în statele arabe care ne sunt prietene este afectată infrastructura civilă. Așa cum am mai spus, trebuie depuse toate eforturile pentru ca aceste acțiuni să înceteze”, a subliniat Serghei Lavrov.

De asemenea, a mai spus acesta, există confirmări din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și a serviciilor secrete din SUA că Iranul nu a produs și nu a încercat să producă arme nucleare.

Declarația a fost făcută de ministrul rus de externe, la conferința de presă susținută în urma negocierilor cu al doilea ministru de externe al statului Brunei Darussalam, Erivan Yusof.

„Există confirmări atât din partea AIEA, cât și a serviciilor de informații americane că Iranul nu a produs și nu a încercat să producă arme nucleare”, a subliniat șeful diplomației ruse.

Israelul și SUA au atacat Iranul

Israelul a anunţat pe 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, Donald Trump a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului aerian din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

