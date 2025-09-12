Exerciţiile Zapad-2025 au loc în contextul în care armata rusă intensifică atacurile aeriene asupra oraşelor ucrainene.

Polonia, Lituania şi Letonia își sporesc măsurile de securitate

Statele membre NATO care se învecinează cu Belarus – Polonia, Lituania şi Letonia – sunt în stare de alertă maximă din cauza exerciţiilor, care, potrivit regimului de la Minsk, vor avea loc în apropierea oraşului Borisov, în centrul țării conduse de dictatorul Aleksandr Lukașenko.

Toate cele trei ţări membre NATO au intensificat măsurile de securitate înaintea exerciţiilor, Polonia închizând complet frontiera cu Belarus pe durata acestora, până la 16 septembrie. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că ţara sa traversează „zile critice”.

Donald Tusk avertizează că Polonia se află mai aproape ca oricând în ultimii 80 de ani de un „conflict deschis” cu Rusia

Tusk a afirmat că Polonia se află mai aproape de un „conflict deschis” decât în oricare alt moment de după cel de-Al Doilea Război Mondial încoace (1939 – 1945), după ce armata poloneză şi aliaţii săi din NATO au mobilizat avioane de vânătoare pentru a doborî dronele ruseşti care zburau în spaţiul său aerian în noaptea de marți spre miercuri. Ca de obicei, Moscova a susținut că acțiunile sale nu reprezintă un pericol pentru alte țări.

„Acestea sunt exerciţii planificate, nu sunt îndreptate împotriva nimănui”, a pretins joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, respingând acuzația Poloniei că Zapad-2025 se vrea a fi o demonstraţie „agresivă” de forţă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis, la rândul lui, un avertisment cu privire la intenţiile Kremlinului. „Semnificaţia unor astfel de acţiuni din partea Rusiei nu este în mod cert defensivă şi este îndreptată tocmai împotriva Ucrainei”, a declarat el.

Primul exercițiu militar ruso-belarus Zapad organizat de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina

Organizat de obicei o dată la patru ani, Zapad-2025 este primul exerciţiu militar ruso-belarus de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022, la aproape opt ani de la anexarea peninsulei Crimeea și provocarea conflictului militar de către Moscova prin intermediul separatiștilor proruși din regiunile ucrainene Donețk și Luhansk.

Armata rusă a desfășurat aproximativ 200.000 de soldaţi la exerciţiile Zapad-2021, cu doar câteva luni înainte de a lansa ofensiva la scară largă împotriva Ucrainei. Se aşteaptă ca Zapad-2025 să fie mult mai restrâns, având în vedere că sute de mii de soldaţi ruşi sunt mobilizați în Ucraina.

Atenție crescută asupra coridorului Suwalki

Potrivit lui Donald Tusk, exerciţiile militare Zapad sunt concepute pentru a simula ocuparea coridorului Suwalki, o zonă geografică care se întinde de-a lungul frontierei dintre Polonia şi Lituania, flancată de Belarus şi exclava Kaliningrad, ocupată de Rusia. Coridorul Suwalki este considerat de experții militari ca fiind „călcâiul lui Ahile al NATO”.

Minskul și Moscova încearcă să-și „adoarmă” rivalii, dar își pregătesc armele

Aleksandr Lukașenko a respins această temere, considerând-o „o absurditate totală”. Anterior, liderul rus Vladimir Putin a susținut fie că nu are planuri în privința Crimeei, fie că nu intenționează să atace Ucraina, dar faptele au demontat minciunile.

Mass-media de stat din Belarus a susținut anterior că exerciţiile Zapad-2025 au fost mutate departe de graniţele cu Polonia şi Ucraina pentru a „reduce tensiunile”. Cu toate acestea, Polonia a închis cele câteva puncte de trecere a frontierei cu Belarus care mai existau și a restricţionat traficul aerian de-a lungul frontierei sale estice, atrăgând critici aspre din partea Moscovei. Lituania şi Letonia au anunţat, de asemenea, închiderea parţială a spaţiilor lor aeriene.

Amenințarea nucleară, proferată din nou

Transferul unor arme nucleare tactice rusești în Belarus conferă exerciţiilor o nouă dimensiune. Ministerul Apărării de la Minsk a avertizat în august că Zapad-2025 va viza și testarea noii presupuse rachete cu capacitate nucleară Oreșnik, precum şi antrenamente pentru atacuri atomice.

Analistul militar rus Aleksandr Hramcihin a declarat pentru AFP că importanţa acestor exerciții este exagerată. El le numește „doar un spectacol” cu o „semnificaţie specială” redusă.

Însă un alt analist militar rus, Vasili Kașin, membru al Consiliului rus pentru afaceri internaţionale, afiliat Kremlinului, a afirmat că exerciţiile sunt „atât o demonstraţie, cât şi un antrenament real de luptă”.