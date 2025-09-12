Exerciţiile Zapad-2025 au loc în contextul în care armata rusă intensifică atacurile aeriene asupra oraşelor ucrainene.

Polonia, Lituania şi Letonia își sporesc măsurile de securitate

Statele membre NATO care se învecinează cu Belarus – Polonia, Lituania şi Letonia – sunt în stare de alertă maximă din cauza exerciţiilor, care, potrivit regimului de la Minsk, vor avea loc în apropierea oraşului Borisov, în centrul țării conduse de dictatorul Aleksandr Lukașenko.

Toate cele trei ţări membre NATO au intensificat măsurile de securitate înaintea exerciţiilor, Polonia închizând complet frontiera cu Belarus pe durata acestora, până la 16 septembrie. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că ţara sa traversează „zile critice”.

Donald Tusk avertizează că Polonia se află mai aproape ca oricând în ultimii 80 de ani de un „conflict deschis” cu Rusia

Tusk a afirmat că Polonia se află mai aproape de un „conflict deschis” decât în oricare alt moment de după cel de-Al Doilea Război Mondial încoace (1939 – 1945), după ce armata poloneză şi aliaţii săi din NATO au mobilizat avioane de vânătoare pentru a doborî dronele ruseşti care zburau în spaţiul său aerian în noaptea de marți spre miercuri. Ca de obicei, Moscova a susținut că acțiunile sale nu reprezintă un pericol pentru alte țări.

Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
Recomandări
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

„Acestea sunt exerciţii planificate, nu sunt îndreptate împotriva nimănui”, a pretins joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, respingând acuzația Poloniei că Zapad-2025 se vrea a fi o demonstraţie „agresivă” de forţă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis, la rândul lui, un avertisment cu privire la intenţiile Kremlinului. „Semnificaţia unor astfel de acţiuni din partea Rusiei nu este în mod cert defensivă şi este îndreptată tocmai împotriva Ucrainei”, a declarat el.

Primul exercițiu militar ruso-belarus Zapad organizat de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina

Organizat de obicei o dată la patru ani, Zapad-2025 este primul exerciţiu militar ruso-belarus de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022, la aproape opt ani de la anexarea peninsulei Crimeea și provocarea conflictului militar de către Moscova prin intermediul separatiștilor proruși din regiunile ucrainene Donețk și Luhansk.

Armata rusă a desfășurat aproximativ 200.000 de soldaţi la exerciţiile Zapad-2021, cu doar câteva luni înainte de a lansa ofensiva la scară largă împotriva Ucrainei. Se aşteaptă ca Zapad-2025 să fie mult mai restrâns, având în vedere că sute de mii de soldaţi ruşi sunt mobilizați în Ucraina.

Atenție crescută asupra coridorului Suwalki

Potrivit lui Donald Tusk, exerciţiile militare Zapad sunt concepute pentru a simula ocuparea coridorului Suwalki, o zonă geografică care se întinde de-a lungul frontierei dintre Polonia şi Lituania, flancată de Belarus şi exclava Kaliningrad, ocupată de Rusia. Coridorul Suwalki este considerat de experții militari ca fiind „călcâiul lui Ahile al NATO”.

Minskul și Moscova încearcă să-și „adoarmă” rivalii, dar își pregătesc armele

Aleksandr Lukașenko a respins această temere, considerând-o „o absurditate totală”. Anterior, liderul rus Vladimir Putin a susținut fie că nu are planuri în privința Crimeei, fie că nu intenționează să atace Ucraina, dar faptele au demontat minciunile.

Mass-media de stat din Belarus a susținut anterior că exerciţiile Zapad-2025 au fost mutate departe de graniţele cu Polonia şi Ucraina pentru a „reduce tensiunile”. Cu toate acestea, Polonia a închis cele câteva puncte de trecere a frontierei cu Belarus care mai existau și a restricţionat traficul aerian de-a lungul frontierei sale estice, atrăgând critici aspre din partea Moscovei. Lituania şi Letonia au anunţat, de asemenea, închiderea parţială a spaţiilor lor aeriene.

FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk
Recomandări
FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk

Amenințarea nucleară, proferată din nou

Transferul unor arme nucleare tactice rusești în Belarus conferă exerciţiilor o nouă dimensiune. Ministerul Apărării de la Minsk a avertizat în august că Zapad-2025 va viza și testarea noii presupuse rachete cu capacitate nucleară Oreșnik, precum şi antrenamente pentru atacuri atomice.

Analistul militar rus Aleksandr Hramcihin a declarat pentru AFP că importanţa acestor exerciții este exagerată. El le numește „doar un spectacol” cu o „semnificaţie specială” redusă.

Însă un alt analist militar rus, Vasili Kașin, membru al Consiliului rus pentru afaceri internaţionale, afiliat Kremlinului, a afirmat că exerciţiile sunt „atât o demonstraţie, cât şi un antrenament real de luptă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un bărbat care și-a pierdut Rolexul de 50.000 de euro a găsit ceasul la „Obiecte Pierdute”, unde-l dusese un necunoscut
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
GSP.RO
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
GSP.RO
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Muncesc, dar nu reușesc să se desprindă de părinți. Tinerii români, printre cei mai vulnerabili din Europa, arată un sondaj
Știri România 09:13
Muncesc, dar nu reușesc să se desprindă de părinți. Tinerii români, printre cei mai vulnerabili din Europa, arată un sondaj
Vremea schimbătoare aduce un cod galben de ceață în mai multe județe din țară. Lista localităților afectate
Știri România 09:13
Vremea schimbătoare aduce un cod galben de ceață în mai multe județe din țară. Lista localităților afectate
Parteneri
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
Fanatik.ro
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Mesajul Doinei Teodoru după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Pe Instagram, actrița încă apare drept iubita lui
Stiri Mondene 09:30
Mesajul Doinei Teodoru după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Pe Instagram, actrița încă apare drept iubita lui
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Stiri Mondene 11 sept.
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Afacerea pornită cu 15.000 de lei de un fost agent de vânzări. "Avem fructe proaspete până la primul îngheţ"
ObservatorNews.ro
Afacerea pornită cu 15.000 de lei de un fost agent de vânzări. "Avem fructe proaspete până la primul îngheţ"
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax.ro
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani
KanalD.ro
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani

Politic

Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Politică 11 sept.
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Exclusiv
Politică 11 sept.
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
Fanatik.ro
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice