„Am ajuns oricum în acest război. M-am gândit că voi muri fie ca ocupant și criminal, fie cu o conștiință curată. Așa că am schimbat tabăra”, a spus un fost soldat rus în vârstă de 26 de ani, devenit membru al legiunii, care a cerut să fie menționat cu numele său de război, Arni.

Legiunea este formată din foști soldați, precum și din ruși care au călătorit în Ucraina alături de alți străini pentru a lupta alături de armata Kievului în lunile de după invazie.

Este una dintre multele unități care operează ca parte a Legiunii Internaționale pentru Apărarea Ucrainei înființată de Kiev după declanșarea războiului.

Soldații unității folosesc un drapel alb-albastru-alb care a devenit un simbol popular al mișcării anti-război a Rusiei, scrie sursa citată, care precizează că sunt puține informații despre această grupare.

Într-un ”manifest” din luna aprilie, legiunea s-a angajat „să lupte pentru o nouă Rusie” și să scape de „regimul dictatorial al (președintelui Vladimir) Putin”.

The soldiers of the Freedom of Russia Legion honor the memory of the heroes who died for Freedom and Independence of their Homeland during the Great Patriotic War.



Our cause is right!

Putin will be destroyed!

Victory will be ours!



„L”

For Russia! For Freedom! pic.twitter.com/5ZSjlKJWKV