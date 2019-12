De Andreea Archip,

„Acasă” intră în concurență cu o altă producție românească. Și lungmetrajul „Colectiv” al lui Alexander Nanau au fost selectat în arhicunoscuta competiție americană.

Sper că va fi suficient de convingător ca să poată stârni o dezbatere serioasă despre discriminare și integrare socială” Regizorul Radu Ciorniciuc:



Regizorul Radu Ciorniciuc sărbătorește vestea selecției documentarului său de debut la Chișinău, unde lucrează la un nou proiect. „Acasă” a fost un demers de patru ani, iar documentarul selectat de Sundance este doar o parte din toată munca echipei.

Radu Ciorniciuc în Delta Văcărești

„Am filmat doi ani în Deltă. Am început filmul când Delta Văcărești a devenit Rezervația Văcărești, în timpul Guvernului Cioloș. Am vrut să vedem ce înseamnă ca o fostă groapă de gunoi să aibă același statut ca rezervația Bucegi, de exemplu. Așa am cunoscut familia lui Gică Pescaru, adică Gică Enache, și am zis că ar fi interesant să vedem cum au de gând autoritățile să îi integreze pe acești oameni. A durat mai bine de un an jumate până când familia a fost evacuată. Inițial ne-am spus că filmul se va încheia când vor părăsi locul. Apoi am hotărât că ar fi bine să continuăm până vedem stabilizată familia sau până îi ducem măcar pe o cale sustenabilă, ca ei să poată trăi independent în oraș”, povestește Radu.

Fotografii din fiecare zi

Proiectul „Acasă” a cuprins, în urmă cu patru ani și un proiect de fotografie. Practic, echipa lui Radu Ciorniciuc le-a dat aparate foto copiilor familiei Enache și ei și-au pozat viața de zi cu zi până la momentul în care au părăsit Delta. Au editat o carte în parteneriat cu Decât o revistă și cu banii care s-au strâns din toate proiectele au ajutat familia în final să își cumpere o casă, nu departe de Văcărești. O casă unde pot crește și animalele și sunt mai aproape de viața cu care erau obișnuiți.

Gică Pescaru pe vremea când locuia cu familia sa în Delta Văcărești. Fotografii (și cea principală) de Ana Topoleanu și Radu Ciorniciuc / DOR



Povestea lor, de la viața în baracă, apoi la bloc și ulterior la curte este prinsă în filmul „Acasă”.

„Am început să aplicăm la workshopuri internaționale de dezvoltare. Am fost selectați la European Social Documentary și de acolo am ajuns la DoK incubator, unul dintre cele mai important workshopuri de film și de acolo filmul a urcat cu 10 etaje mai sus și am reușit să îl ducem în punctul de a fi selectat la Sundance. E filmul meu de debut și știam că există o concurență foarte mare. Aplică 14 mii de filme și sunt selectate câteva. Se spune că e mai ușor să scoți un elefant pe gaura cheii decât să fii selectat la Sundance. A contat foarte mult și asocierea cu un producător cu experiență, cu Monica Lăzărean Gorgan. Până atunci filmam în orb”, povestește pentru „Libertatea” regizorul.

Nu s-au limitat doar la a filma. Echipa filmului s-a implicat și în integrarea socială a familiei cu 11 copii. S-au alăturat lor mulți voluntari, medici, asistenți sociali, psihologi și jurnaliști.

Podul dintre servicii și familie

„Ne-am gândit ce am putea să le dăm noi copiilor ca să nu fie cinci lei pe care să-i cheltuiască, să fie ceva care să le folosească mai mult timp. Ideea să meargă la școală a venit de la ei. Unul dintre copii a zis că ar vrea să știe să citească. Ne-a zis că poate iese într-o zi în oraș, se rătăcește și n-o să știe să citească semnele și n-o să se poată întoarce. Am zis de atunci să gândim o strategie de intervenție socială, tailor made, adică aplicată exact pe problemele lor.

O parte din copii lui Gică Pescaru în timpul lansării cărții scoasă în colaborare cu Decât o revistă

Nu aveau acte și a trebuit să facem demersuri și pentru asta, nu au avut niciodată apă curentă și a trebuit să vină un asistent social să-i ajute. Părinții au făcut psihoterapie, au venit specialiști și au făcut chiar și educație sexuală cu ei. Am vrut să-i ajutăm ca tranziția spre viața socială să fie cât mai ușoară”, mai spune Radu, care speră ca filmul să relanseze discuția despre serviciile sociale de la noi.

„Am lucrat foarte bine cu autoritățile. Noi am mediat niște servicii sau beneficii deja existente în sistem. Am creat un pod între servicii și familie. Ce nu funcționează e fix asta, medierea. Eu cred că România are fonduri pentru marginali, are metodă venită pe obligație din partea UE, are reforme făcute… Ce nu are este medierea. Mergi într-un sat și vezi că un asistent social trebuie să aibă grijă de 2000 de familii.

E o realitate și faptul că în societatea românească există ceva împământenit: rasismul. Înclusiv șefi de departamente din primărie discriminează, dar într-un mod grotesc pentru anul în care ne aflăm. Asta blochează din ajutoarele existente”, mai spune regizorul.

Adaptarea și legătura cu trecutul

Vali Enache în Delta Văcărești

Acum familia Enache este adaptată vieții „la oraș”, copiii merg la școală, iar Vali, cel mai mare dintre ei lucrează chiar la Delta Văcărești, ca ranger. Vali a devenit și personajul principal din „Acasă”. „Filmul urmărește relația lui cu tatăl său, relația dintre un adolescent și tată. În ceea ce privește structura, inițial avem personajul colectiv – familia, inspirată și de viața în Deltă, cum se protejează de pericolele din Deltă dar și de cele din afara ei. Și după ce tatăl s-a îmbolnăvit, responsabilitatea a căzut pe Vali care nu era neapărat pregătit să o preia, avea doar 16 ani. După mutarea în oraș, Vali începe să vadă oportunitățile vieții de la oraș. A primit și jobul de ranger, a devenit și indepedent financiar. Au fost momente în care familia a început să fie testată de rigorile orașului”, sunt singurele detalii pe care Radu Ciorniciuc le dezvăluie din acțiune. „Filmul are un potențial emoțional puternic și sper că va fi suficient de convingător ca să poată stârni o dezbatere serioasă despre discriminare și integrare socială”, a completat regizorul.

Filmul va avea premiera internațională la Sundance și cel mai probabil va ajunge și în cinematografele românești anul viitor. Până atunci puteți descoperi mai multe din cartea „Acasă” și cu ajutorul aplicației mobile „Acasă AR App”.

