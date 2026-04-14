„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii și statul, afectați de creșterea artificială a ROBOR, prin înțelegeri între bănci, își pot recupera mai ușor banii. Nu vorbim doar despre sancțiuni pentru bănci, așa cum, probabil, va da Consiliul Concurenței. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români, ratele aproape s-au dublat”, a declarat Dimitriu.

Conform estimărilor incluse în proiect, o creștere de un punct procentual a indicelui ROBOR a generat costuri suplimentare lunare de aproximativ 58 de milioane de lei pentru populație, 137 de milioane de lei pentru companii și 29 de milioane de lei pentru administrația locală. În total, impactul lunar a fost de circa 225 de milioane de lei, echivalentul a peste 2,5 miliarde de lei anual. În 2022, ROBOR a înregistrat o creștere de peste șase puncte procentuale, ceea ce a dus la o povară financiară semnificativă pentru milioane de români.

Proiectul legislativ al USR propune modificarea Ordonanței de Urgență 170/2020 privind acțiunile în despăgubire pentru încălcarea legislației în domeniul concurenței. „Proiectul USR modifică și completează OUG 170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, în sensul stabilirii unui mecanism clar și eficient pentru maximizarea șanselor de recuperare a prejudiciului. Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiție și a asigura o protecție eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante și li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă”, a explicat deputatul Dimitriu.

În plus, Ministerul Finanțelor va avea atribuții extinse, reprezentând statul în demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor datorate autorităților și administrației publice centrale și locale în urma acestor practici anticoncurențiale.

