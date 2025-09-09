Veniturile din dobânzile la credite au atins 24,8 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile la depozite au fost de doar 10,5 miliarde de lei.

Băncile din România, dobânzi ridicate

Această diferență semnificativă a generat un câștig suplimentar de 14,3 miliarde de lei pentru bănci.

Strategia băncilor de a menține dobânzile la credite mai ridicate decât cele la depozite a contribuit la consolidarea marjelor de profit.

Media ROBOR la 3 luni în semestrul 1 din 2025 a fost de 6,3%, ușor peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Aceste dobânzi mari au avut un efect negativ asupra economiei, ducând la o încetinire a creditării și o stagnare economică.

Profitul total al băncilor în primul semestru din 2025

În primele șase luni ale anului 2025, băncile comerciale din România au realizat un profit total de 7,4 miliarde de lei.

Acest rezultat reflectă capacitatea sectorului bancar de a genera venituri substanțiale, chiar și în condiții economice dificile.

