Incertitudine în rândul comunității maghiare din Transilvania

Datele publicate de Telex arată că Fidesz a obținut 87% din voturile valide prin corespondență. Pe de altă parte, deși nu se bucură de același sprijin, Peter Magyar a dat asigurări că va menține investițiile destinate comunităților maghiare de peste granițe.

Victoria partidului Tisza condus de Peter Magyar generează o stare de incertitudine în rândul comunității maghiare din Transilvania, obișnuită cu deceniul de stabilitate politică oferit de era Orban.

Într-o intervenție la RFI, scriitorul Péter Demény explică modul în care prăbușirea sistemului Fidesz va recalibra relația dintre Budapesta și maghiarii de peste granițe.

„Nu cred că este suficient, dar cred că este o declarație inteligentă, pentru că dacă ar fi spus că oprește toate investițiile, atunci chiar că ar fi fost și mai urât de majoritatea maghiarilor din Transilvania decât este acum.”

Propaganda a „prins” la public

Péter Demény analizează rădăcinile influenței profunde a lui Viktor Orban în Transilvania, unde acesta este perceput de mulți ca o figură mesianică: „O mare parte a maghiarilor din Transilvania a ajuns să-l vadă pe Orban ca pe un Mântuitor”.

Această imagine, arată scriitorul, a fost construită atât simbolic, prin acordarea dublei cetățenii și un discurs revizionist, cât și pragmatic, prin investiții masive. Întreaga sa propagandă — de la atacurile la adresa lui Soros și a Bruxelles-ului, până la retorica despre vinovăția Ucrainei în război — a fost absorbită fără rezerve de comunitate.

Schimbarea regimului la Budapesta este greu de digerat în Transilvania, unde Viktor Orban a fost transformat, în timp, într-un adevărat simbol.

„Mulți îl văd pe Peter Magyar ca pe un neica nimeni care l–a răsturnat pe Mântuitorul lor”, spune Demény.

O situație complicată pentru UDMR

Succesul opoziției maghiare creează o situație complicată pentru UDMR. Obișnuiți să susțină constant linia Fidesz, liderii politici sunt acum obligați să își redefinească urgent strategia în raport cu noile autorități ungare.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, 13 aprilie, că l-a felicitat pe câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Peter Magyar, și a precizat că a fost chemat la Budapesta pentru discuții despre viitorul său și al formațiunii pe care o conduce, în contextul în care Viktor Orban, cel care l-a susținut în ultimii 15 ani, a pierdut alegerile.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins acuzațiile conform cărora maghiarii din România ar fi fost manipulați pentru a-l susține pe premierul ungar Viktor Orban în alegeri. Declarațiile acestuia vin după ce Peter Magyar, liderul partidului câștigător din Ungaria, a afirmat că UDMR ar fi contribuit la „o campanie mincinoasă" în favoarea lui Orbán, relatează Digi24.





