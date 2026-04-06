Ce conține coșul mediu de Paște pentru o familie de 4 persoane

Românii sărbătoresc Paștele, de obicei, cu o masă îmbelșugată, de pe care nu lipsesc ouăle, carnea de miel, drobul, cozonacul sau pasca. Însă 2026, costurile pentru a umple masa de Paște au crescut, iar ce e mai rău urmează să vină, în ceea ce privește scumpirile.

Mesele festive au și un rol simbolic, ele marchează reîntregirea familiilor.

Astfel, pe lista alimentelor pentru Paște, pentru o familie cu 4 persoane, regăsim :

Carne de miel (3- 4 kg) – între 180- 260 lei – 55-65 lei/kg în magazine; ~50 lei/kg în piețe. – pentru friptură și ciorbă tradițională

Ouă (30 bucăți) – 35 – 45 lei

Cozonac (1–2 bucăți) – ideal 700 de grame per cozonac – prețuri între 50 și 220 de lei

Pască cu brânză – între 45 și 115 lei

Drob de miel – 60 -120 de lei

Brânzeturi (telemea, caș, urdă) – 60 și 90 de lei

Cartofi, orez, legume pentru garnitură

Salată verde, ceapă verde, ridichi

Verdețuri (mărar, pătrunjel)

Prăjituri de casă sau cumpărate

Ciocolată și dulciuri pentru copii

Fructe proaspete

Vin roșu sau alb

Sucuri, apă sau băuturi răcoritoare

Cafea

Costurile sunt medii, estimative potrivit datelor din Monitorul Prețurilor

O astfel de masă costă cel puțin 1.000 de lei, sumă la care se pot adăuga cadourile pentru copii.

„Bugetul pentru o familie de patru persoane este undeva între 1.000 și 1.500 de lei, dacă luăm în calcul și cadourile absolut necesare pentru copii, mai ales de iepuraș, e un buget realist care ține cont de prețurile din magazine și care nu reflectă ideea unei mese extrem de îmbelșugate cu absolut de toate, în condițiile în care, de exemplu, prețurile produselor alcoolice au crescut spectaculos cu aproape 30% în ultimele 24 de luni.”, a subliniat pentru Libertatea analistul economic Adrian Negrescu.

Sfaturile unui chef personal pentru masa perfectă de Paște

Sandu Gabriel, fondatorul site-ului Bucătarul personal, de unde oamenii pot închiria un chef care se ocupă de întregul meniu, de la achiziționarea materiei prime, până la prepararea felurilor de mâncare alese, ne sfătuiește să avem „un meniu bine stabilit” și „să nu încărcăm prea mult mesele”.

„Trebuie să fim un pic atenți și să nu consumă prea mult cu grăsime. Este foarte important să avem o masă de Paște mai echilibrată.”, spune acesta.

Pentru a avea ingrediente de calitate, dar costuri pe care să le putem ține sub control, sfatul bucătarului este să alegem ingrediente de la producători locali.

„Cel mai important este, pentru a reduce costurile și să avem materie de prima calitate, să achiziționăm de la agricultori, de exemplu, sau de la cei care au crescătorii de animale. Este mult mai ieftin decât a cumpăra dintr-un supermarket. Așa se pot reduce costurile. Eu recomand, pentru o masă echilibrată și sănătoasă, dar și calitativă, ca materie de primă să fie de la kilometrul zero. Adică să nu fi parcurs zeci de mii de kilometri ca să ajungă la noi pe masă. Direct de la agricultori care sunt aproape de către noi.”, a spus Sandu Gabriel pentru Libertatea.

Pentru asta, putem merge și în piață, însă, trebuie să acordăm atenție produselor pe care le cumpărăm.

„Trebuie să fim totuși un pic atenți să nu ne păcălim: să avem grijă de la cine cumpărăm, să cunoaștem bine persoana, să punem întrebări, ca să ne dăm seama dacă sunt exact din grădina lor. Să fim atenți și la legumele, fructele foarte arătoase, acolo e marea păcăleală.”, a subiniat Sandu Gabriel.

Reducerea risipei alimentare se poate face cu o foarte bună planificare a meniului, cu alte cuvinte, ar trebui să nu ne lăsăm tentați de oferte și să ne ținem strict de lista de cumpărături, dacă vrem să ne salvăm bugetul.

O opțiune pentru cei care nu au timp este și alegerea unui chef bucătar personal, care se va ocupa de cumpărături, dar și de gătirea preparatelor pentru masa de Paște. Pentru o familie de 4 persoane, o masă completă, cu trei feluri de mâncare și desert, preparată de un chef costă în jur de 1.400 de lei și ne scutește și de stresul că „nu ne iese cozonacul”.

„Un bucătar personal poate salva evenimentul, de exemplu masa de Paște. Dacă lași meniul și grija pe mâna bucătarului, poți economisi bani. Bucătarii noștri personali merg să facă și ei cumpărăturile. Au un ochi bine format și știu care este calitatea produsului. Și mai ales evită risipa alimentară”, adaugă Sandu Gabriel.

Cum cumpără românii de Paște în 2026

Conform studiului EY Consumer Index 2026 – ediția de Paște: românii devin mai calculați și mai informați cu cheltuielile de Paște.

Concret, românii au devenit mai informați și pragmatici: 92% consideră prețul decisiv, 65% urmăresc promoțiile activ, iar deciziile de cumpărare se iau pe baza comparațiilor și recenziilor.

„Comportamentul românilor de Paște se orientează tot mai mult către informare, comparație și decizie calculată. Consumatorii nu mai cumpără impulsiv, ci își bazează alegerile pe date, opinii și analize comparative. Sărbătorile pascale îi determină pe români să fie pragmatici și orientați spre optimizarea bugetului, fără a genera însă schimbări majore în stilul de consum”, explică Georgiana Iancu, partener EY România.

Prețurile și schimbarea comportamentului de consum

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru Libertatea situația în care se află cumpărătorii români de Paște, în 2026.

„Suntem în săptămâna Patimilor financiare pentru români, o perioadă în care vânătoarea de promoții a devenit un fel de sport național, o perioadă în care românii își fac calculele și își cheltuiesc banii pentru sărbătorile de Paște din prisma produselor la reducere oferite de hipermarket-uri.”, a subliniat Adrian Negrescu.

„E o perioadă în care probabil majoritatea românilor vor înlocui mielul cu puiul, cu carnea de pui, de Paște, având în vedere că prețul mielului a devenit unul de-a dreptul prohibitiv. E o perioadă în care probabil mulți români cumpără la 100 de grame, de la carne la produse, lactate, până la cozonac. Vedem deja cozonacul la felie, nu mai este doar un trend, este o confirmare a vânzărilor din marile magazine.”, adaugă acesta.

Ce urmează după Paște

Prețurile produselor au crescut cu cel puțin 15% pe majoritatea sortimentelor. Specialistul avertizează: „Marea problemă va apărea nu de Paște acum, ci după sărbătorile pascale, atunci când ne așteptăm la creșteri semnificative de prețuri, urmare a creșterii prețului carburanților și mai ales a majorării prețului gazelor pentru companii.”

Și fenomenul shrinkflation devine vizibil.

„Magazinele au încercat diverse stratageme, de la reducerea de prețuri, la clasicele formate de tip marcă proprie, singurele care fac vânzare în momentul de față în România, având în vedere dimensiunea prețurilor. Și asistând, pe de altă parte, la o accentuare a fenomenului de Shrinkflation, adică de o reducere a cantității de produs vândută la același preț. Produse mai mici, cu gramaje mai reduse, vândute la același preț. O metodă prin care producătorii de produse alimentare încercă să își salveze vânzările, să facă vânzări în volum, nu neapărat în profit, în cifră de afacere în această perioadă.”, a adăugat Adrian Negrescu.

Scumpirile au afectate majoritatea țărilor europene, însă, la noi „situația este deosebită, generată în primul rând de creșterea cu 80% a prețului energie electrice în ultimul an, de scumpirea gazelor care intervine de la 1 aprilie pentru agenții economici și de efectele creșterii prețului carburanților”.

„Singura veste bună e că prețurile sunt ca un elastic, dacă tragi prea mult de el se rupe. Adică dacă crești prea mult prețurile, rămâi cu marfa nevândută. Iar din această perspectivă nu ne așteptăm la creșteri spectaculoase de prețuri de 30-40-50%, ci la creșteri temperate de la o lună la alta de 5-10% în volum, decizii menite să până la urmă să ofere măcar vânzări în volum, dacă nu un profit pentru producători și retaileri.”, a concluzionat Adrian Negrescu.

Cum să ai un coș de Paște sănătos – sfatul medicului nutriționist

Mihaela Posea, medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice, a precizat pentru Libertatea cum ar trebui să arate coșul ideal pentru masa de Paște.

Astfel, nu ar trebui să lipsească legumele: salată verde, ceapă verde, ridichi, spanac, castraveți, lobodă.

„Se cele mai multe ori, dimineața, sunt consumate crude sau proaspete, tăiate, simple sau într-o salată, iar la celelalte mese principale sunt preferate fie crude, fie preparate, legume la cuptor, la grătar, supe sau ciorbe de legume, mâncăruri de legume.”, spune Mihaela Posea.

Apoi, mielul ar trebui înlocuit cu „carne slabă de pui sau de curcan, fără piele, sau de porc sau vită, de obicei este recomandat doar mușchiulețul, care este carnea cea mai slabă, pește, fructe de mare, lactate și brânzeturi.”

„Cea de a treia categorie, cea a carbohidraților, care ar trebui să existe în coșul de Paște, este reprezentată de alimente precum pâine de tip integral, paste de tip integral, orez integral, cartofi, leguminoase, mămăligă și fructe.”

Cum să economisim bani și să facem alegeri sănătoase pentru masa de Paște

Sfatul medicului Mihaela Posea este să renunțăm la mezeluri, pentru masa de Paște, asta ne va ajuta să economisim bani la buget, dar și să mâncăm mai sănătos.

„De multe ori, de sărbători, se cumpără preparate din carne precum cârnați, mici, salamuri, șuncă, parizer sau alte mezeluri, și nu doar unul singur, ci mai multe feluri. Sfatul meu este să renunțe la acestea și să cumpere o carne mai slabă, dar care va avea un impact mai bun pe sănătate, iar financiar ajunge la același cost. De asemenea, prăjitul este o metodă pe care nu o recomandăm pentru prepararea alimentelor, iar uleiul va fi cumpărat în cantități mai mici.”, a subliniat Mihaela Posea.

Unele dintre preparatele tradiționale nu pot fi înlocuite, însă, putem alege să reducem cantitatea, iar în acest fel, reducem și costurile.

„Dacă vorbim de preparatele de miel – carnea de miel- dacă se dorește să rămână ca preparat tradițional, ar trebui să dăm la o parte grăsimea vizibilă sau să consumăm o cantitate mai mică decât de obicei. Pe de altă parte, îl putem înlocui cu un pește sau cu o altă carne mai slabă. Când ne gândim la cozonac sau pască, e destul de greu să îți iasă la fel de bun preparatul când schimbi cantitatea de ulei/unt /zahăr sau grasimea conținută de unt, smântână, brânză…și atunci recomandarea este ca atenția să se îndrepte către cât de des și cât de mult se va mânca din preparatul/preparatele respective.”, ne îndeamnă dr. Mihaela Posea.

O organizare mai bună a cumpărăturilor poate ajuta și la reducerea rispiei alimentare, având în vedere că România este, potrivit datelor Eurostat, pe locul 5 în Uniunea Europeană la cantitatea totală de alimente irosite.

