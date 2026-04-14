4 din 10 români cred că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, indiferent de mijloace

Direcția în care merge România: 7 din 10 români cred că e greșită

La întrebarea: „În momentul de față, România se îndreaptă într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?”, 70,5% din români au spus că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Doar 21,2% din respondenți cred că România merge într-o direcție bună, iar 8,3% nu au răspuns la această întrebare.

Datele arată un nivel ridicat de incertitudine și nemulțumire, în special în rândul votanților AUR, SOS, PSD, UDMR, sau a celor indeciși politic. Nemulțumirile persistă și în rândul populației din mediul rural și al persoanelor cu educație medie sau sub liceu.

Direcția în care merge România – Foto: Barometrul Poll/Int România aprilie 2026

Cerere ridicată de schimbare radicală a sistemului politic

Întrebarea privind funcționarea sistemului politic relevă una dintre cele mai importante concluzii ale barometrului: „Gândindu-vă la sistemul politic din România, care dintre următoarele variante îl descrie cel mai bine?”.

Rezultatele arată că:

3,3% din respondenți cred că funcționează bine, nu are nevoie de schimbări majore

16,5% spun că are probleme, dar poate fi îmbunătățit treptat

29,9% consideră că sistemul politic are nevoie de schimbări profunde, dar prin mijloace democratice

39,2% susțin că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, indiferent de mijloace

11,2% dintre respondenți nu au răspuns.

Aproape 70% dintre români susțin ideea unei schimbări radicale a sistemului politic, fie prin mijloace democratice, fie indiferent de mijloace.

Sistemul politic din România „trebuie schimbat” – Foto: Barometrul Poll/Int România aprilie 2026

Coaliția de guvernare, percepută ca instabilă

La întrebarea despre viitorul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, cu Ilie Bolojan ca premier, 21,2% dintre români cred că va continua în această formulă până la termen în aprilie 2027.

Un procent similar, 21%, consideră că se va destrăma în câteva luni, în timp ce 10,5% spun că se va rupe în câteva săptămâni.

Aproximativ 16% susțin că „e ca și desființată”. În timp ce peste 30% din respondenți spun că nu au urmărit știrile sau nu știu.

Viitorul coaliție – Foto: Barometrul Poll/Int România aprilie 2026

„Votanții PNL, USR și UDMR sunt mai optimiști față de viitorul coaliției, iar cei ai AUR și SOS îi văd sfârșitul mai repede. Votanții PSD sunt mai indeciși”, spun autorii sondajului.

Circa 27% din respondenți spun că responsabili pentru rupturile din coaliția de guvernare sunt toți în mod egal, în timp ce 20% dau vina pe Partidul Social Democrat.

În jur de 18% din respondenți îl acuză pe Ilie Bolojan, premierul României, de scandalurile din coaliție, iar 5% pe Nicușor Dan, 4% USR și 1,8% PNL.

Responsabilii pentru scandalurile din coaliție Foto: Barometrul Poll/Int România aprilie 2026

Barometrul indică și o presiune puternică pe zona economică și socială:

creșterea prețurilor este principala preocupare

populația este îngrijorată de efectele geopolitice asupra costului vieții

există temeri legate de crize energetice și carburanți.

Conform raportului ARP, „România este într-un punct de stres social și politic ridicat, asemănător cu momentul 2024-2025. România este, pe fond, în același loc”.

Datele arată și că există un „rezervor” ridicat de neîncredere în instituții.

„«Rezervorul» de nemulțumire socială și politică pentru o mișcare politică populistă este plin. Este un fond care încurajează scepticismul față de politici publice și față de guvernare”, concluzionează Agenția de Rating Politic.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.187 de respondenți (18+). Potrivit metodologiei, sondajul este reprezentativ național, cu o eroare statistică de ±2,8%, și a fost realizat în perioada 1-10 aprilie 2026 prin interviuri online (CAWI).

