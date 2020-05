De Valentina Postelnicu,

UPDATE ora 19.20 Premierul Ludovic Orban a anunţat, duminică, convocarea, luni, la ora 7.30 dimineaţa, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi de la ora 8.00 şedinţă de Guvern, pentru instituirea stării de alertă în baza noii legi a stării de alertă care va intra în vigoare imediat după miezul nopţii.

Ludovic Orban a explicat că starea de alertă s-a declarat, pe 15 mai, în baza Ordonanţei de Urgenţă, iar după intrarea în vigoare a legii 55, votată de Parlament, există un nou cadru legal pentru a impune măsurile, inclusiv amenzile.

Premierul a mai spus că noul HG va cuprinde tot ce prevede legea adoptată de Parlament, planul de măsuri cu cele 3 anexe.

„Hotărârea de guvern, conform legii, este actul normativ prin care am decis să instituim starea de alertă, odată cu intrarea în vigoare a legii. Şi pe cele trei zile în care nu a fost în vigoare legea, în baza Ordonanţei 21 am instituit starea de alertă. Decizia pe care am luat-o este aceea ca, odată cu intrarea în vigoare a legii, să instituim starea de alertă prin hotărâre de guvern, în condiţiile prevederilor legale care au fost stabilite de Parlament. Hotărârea de guvern, evident, va cuprinde tot ceea ce prevede legea, planul de măsuri cu cele trei anexe, şi odată cu adoptarea hotărârii de guvern, practic rămânem în stare de alertă, o stare de alertă în care, de data asta, avem la dispoziţie toate mijloacele necesare pentru a impune respectarea legii”, a spus Orban.

El a explicat că se instituie din nou starea de alertă, alta faţă de cea de joi noaptea, pentru încă 30 de zile.

„Am ales varianta cea mai clară, intră legea în vigoare, instituim starea de alertă, în baza legii 55”, a spus premierul.

Ludovic Orban a mai spus că starea de alertă se va decide în baza Hotărârii Guvernului, iar legea spune că starea de alertă, dacă este valabilă pentru mai mult de jumătate din judeţen, trebuie ăs fie încuviinţată de Parlament.



„Vom trimite hotărârea în Parlament”, a spus Orban. „Sunt convins că Parlamentul, aşa cum a adoptat legea, chiar dacă în altă variantă, va valida starea de alertă, ăn baza legii”, a adăugat el.

Legea a fost adoptată de Parlament miercuri, în procedură de urgenţă şi a fost promulgată vineri de preşedintele Klaus Iohannis,.

Pentru a intra în vigoare, trebuia să treacă trei zile, de la publicarea în Monitorul Oficial, potrivit prevederilor Constituţiei.

În această perioadă, în acord cu decizia Curţii Constituţionale, autorităţile nu au putut să dea amenzi.

