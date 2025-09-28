Condamnat la 30 de ani de închisoare

Pe data de 22 decembrie 2020 Tribunalul Giurgiu a contopit într-o singură condamnare multiplele pedepse pe care Sergiu Băhăian le-a primit în perioada 2011-2017 rezultând astfel 30 de ani de închisoare pentru instigare la omor calificat, inițiere de grup infracțional organizat, înșelăciune și fals.

Pe scurt, Sergiu Băhăian deschidea firme-fantomă la conducerea cărora punea persoane vulnerabile (fără studii, fără bani sau chiar fără adăpost),

Mai departe, Băhăian se folosea de aceste firme pentru a crea un circuit financiar-bancar care îi permitea să obțină importante beneficii materiale.

În această modalitate Băhăian a dat „țepe” de 2.706.948 lei, echivalentul a 640.939 euro.

După ce obținea banii, afaceristul ordona uciderea persoanelor fără adăpost – de unde porecla de „călăul boschetarilor”.

De „treaba murdară” se ocupau locotenenții lui Băhăian, Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş, care au primit la rândul lor ani grei de închisoare.

Una dintre persoanele fără adăpost a fost îngropată de vie, altele ucise cu ciocanul sau aruncate în Dunăre de pe podul de la Cernavodă.

Cum încerca Sergiu Băhăian să scape mai repede din pușcărie

Recomandări Lucrurile la care trebuie să fii atent atunci când achiziționezi o locuință, explicate de experți: „Cumperi pentru a-ți crește calitatea vieții, nu pentru a deveni proprietar”

În 2022, Sergiu Băhăian a formulat o contestație la executare împotriva deciziei definitive de contopire a pedepselor din cele 8 dosare în care a fost găsit vinovat, prin care s-a ales cu 30 de ani de detenție.

„Socoteala” era să scape de încă 5 ani de închisoare, astfel încât să se apropie mai repede de liberarea condiționată. Băhăian are peste 60 de ani și poate fi pus în libertate după executarea a 3/4 din pedeapsă, fracție pe care o va atinge în 2030.

„Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu la data de 13.07.2022 sub nr. 1121/122/2022, petentul condamnat (Băhăian Sergiu – n.r.) a solicitat, pe calea contestației la executare, comutarea pedepsei închisorii de 30 de ani la pedeapsa de 25 de ani închisoare, având în vedere că a împlinit vârsta de 60 de ani.

Tribunalul reţine că în speţă nu sunt întrunite condiţiile cerute de art. 58 Cod penal pentru a se dispune comutarea pedepsei de 30 de ani închisoare la care petentul a fost condamnat, cu pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani , petentul nefiind condamnat la pedeapsa detenții pe viață.

, petentul nefiind condamnat la pedeapsa detenții pe viață. În considerarea argumentelor de mai sus, Tribunalul va respinge ca nefondată contestația la executare formulată de petentul condamnat (Băhăian Sergiu – n.r.), în prezent deținut în Penitenciarul Giurgiu”, a arătat judecătorul de la Tribunalul Giurgiu.

Între timp, afaceristul s-a îmbolnăvit grav, iar pe 8 iulie 2025 a cerut întreruperea executării pedepsei.

O expertiză a INML „Mina Minovici” a stabilit că Sergiu Băhăian nu poate fi tratat în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, motiv pentru care chiar și procurorul de ședință a pus concluzii de admitere a cererii.

Tribunalul Ilfov a decis pe 6 august 2025 să-i întrerupă pedepsa lui Sergiu Băhăian pe o perioadă de 3 luni, însă hotărârea definitivă o va pronunța Curtea de Apel București, unde acesta are termen pe 7 octombrie 2025.

Sergiu Băhăian

Sergiu Băhăian suferă de cancer cu metastaze

Libertatea a consultat Hotărârea nr.190/2025 a Tribunalului Ilfov pentru a vedea motivele pentru care Sergiu Băhăian a cerut întreruperea executării pedepsei:

„Petentul-condamnat (Băhăian Sergiu – n.r.) se află în executarea pedepsei de 30 ani închisoare aplicate de Tribunalul Giurgiu prin sentinţa penală din 22.12.2020, iar la data formulării cererii de întrerupere executare pedeapsă se afla încarcerat la Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, unde se află şi în prezent.

prin sentinţa penală din 22.12.2020, iar la data formulării cererii de întrerupere executare pedeapsă se afla încarcerat la Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, unde se află şi în prezent. Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi întreruptă când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana condamnată suferă de o boală care nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care face imposibilă executarea imediată a pedepsei, dacă specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi dacă instanţa apreciază că întreruperea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se întrerupe pentru o durată determinată.

şi care face imposibilă executarea imediată a pedepsei, dacă specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi dacă instanţa apreciază că întreruperea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se întrerupe pentru o durată determinată. Din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că pentru a se putea dispune întreruperea executării pedepsei trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii, una de natură medicală , reprezentat de punctul de vedere a unor medici specialişti exprimat printr-un raport de expertiză medico-legală şi cealaltă condiţie, de natură juridică , reprezentat de analizarea de către instanţă a pericolului pe care l-ar reprezenta lăsarea în libertate a inculpatului.

, reprezentat de punctul de vedere a unor medici specialişti exprimat printr-un raport de expertiză medico-legală , reprezentat de analizarea de către instanţă a pericolului pe care l-ar reprezenta lăsarea în libertate a inculpatului. În ceea ce priveşte prima condiţie, instanţa o consideră îndeplinită , având în vedere concluziile raportului de primă expertiză medico-legală efectuat de I.N.M.L., potrivit cărora (Băhăian Sergiu suferă de – n.r.): adenocarcinom de prostată stadiul IV confirmat histopatologic cu multiple metastaze osoase în tratament cu Zoladex, sepsis cu punct de plecare urinar, retenţie acută de urină în 20.07.2025 pentru care este sondat urinar, diselectrolitemie, hipoproteinemie, anemie secundară, insuficienţă respiratorie cronică BPOC stadiul IV cu necesar permanent de oxigen, hepatită cronică cu virus C şi B – cu indicaţie de terapie antivirală cu Tenofovir, litiază vezică biliară, dislipidemie.

, având în vedere concluziile raportului de primă expertiză medico-legală efectuat de I.N.M.L., potrivit cărora (Băhăian Sergiu suferă de – n.r.): (Aceste afecțiuni – n.r.) impun pentru supravieţuire un tratament complex, de strictă specialitate, oncologic, asociat cu acela al comorbidităţilor pe care le prezintă pacientul, precum şi monitorizare medicală continuă, cu spitalizări frecvente datorate complicaţiilor generate atât de evoluţia afecţiunii oncologice, cât şi de impactul asupra fondului imunitar al acestei patologii, fapt care creează permanent premisele unor decompensări ale echilibrului biologic , tratabile numai în mediu spitalicesc.

, tratabile numai în mediu spitalicesc. Tratamentul de specialitate recomandat poate fi realizat numai prin internarea petentului în clinici de profil, aparţinând Ministerului Sănătăţii , fie sub pază asigurată de către ANP, fie în stare de libertate prin întreruperea executării pedepsei din motive medicale pe o perioadă de cel puțin 3 luni.

, fie sub pază asigurată de către ANP, fie în stare de libertate prin întreruperea executării pedepsei din motive medicale pe o perioadă de cel puțin 3 luni. Față de diagnosticul stabilit şi concluziile raportului de primă expertiză medico-legală (…) efectuat de I.N.M.L. «Mina Minovici», ținând cont și de principiul umanității, instanţa apreciază că se impune tratarea petentului-condamnat în stare de libertate.

şi concluziile raportului de primă expertiză medico-legală (…) efectuat de I.N.M.L. «Mina Minovici», Cu privire la cea de-a doua condiţie , având în vedere perioada executată de petentul condamnat din pedeapsă, precum şi faţă de starea de sănătate de la acest moment a acestuia, instanţa apreciază că lăsarea acestuia în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică.

, având în vedere perioada executată de petentul condamnat din pedeapsă, precum şi de la acest moment a acestuia, În ceea ce priveşte perioada pentru care se impune acordarea întreruperii executării pedepsei, instanţa va avea în vedere perioada recomandată (…), motiv pentru care va dispune întreruperea executării pe o perioadă de 3 luni, în care petentul va efectua tratamentele medicale care se impun”, se arată în Hotărârea nr.190/2025 a Tribunalului Ilfov.

Patru asasinate la comanda lui Sergiu Băhăian

Sergiu Băhăian a fost judecat, alături de alte 13 persoane, pentru înşelăciune, omor, instigare la omor calificat, fals în înscrisuri, precum şi fals privind identitatea.

Cei 14 au fost trimişi în judecată, la începutul lunii noiembrie 2010, de procurorii DIICOT.

Anchetatorii au reținut că în perioada noiembrie 2006 – aprilie 2007, Sergiu Băhăian şi Valentin Şlepac au iniţiat un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat şi alte persoane, în scopul de a obţine, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin fraudarea mai multor societăţi comerciale, cu ocazia încheierii şi executării unor contracte, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fără acoperire, în numele unor societăţi fictive.

Inculpaţii Valentin Şlepac şi Nicolae Mîrşu, instigaţi de Băhăian, au ucis următoarele persoane:

Lucian Cernat a fost ucis în anul 2006, fiind aruncat în Dunăre de pe podul rutier de la Cernavodă, după ce iniţial a fost sedat şi adus în stare de ebrietate.

a fost ucis în anul 2006, fiind aruncat în Dunăre de pe podul rutier de la Cernavodă, după ce iniţial a fost sedat şi adus în stare de ebrietate. Emil Leonte a fost omorât în anul 2008, cu mai multe lovituri de ciocan în cap, cadavrul acestuia fiind aruncat în canalul Dunăre-Marea Neagră.

a fost omorât în anul 2008, cu mai multe lovituri de ciocan în cap, cadavrul acestuia fiind aruncat în canalul Dunăre-Marea Neagră. Ionel Ulezu a fost omorât tot în anul 2008, fiind îngropat de viu după ce fost sedat şi adus în stare de ebrietate. Cadavrul său a fost găsit într-o curte din satul Măgura, comuna Cerchezu, judeţul Constanţa, într-o groapă de aproximativ doi metri adâncime, sub o placă de beton deasupra căreia era construit un WC.

a fost omorât tot în anul 2008, fiind îngropat de viu după ce fost sedat şi adus în stare de ebrietate. Cadavrul său a fost găsit într-o curte din satul Măgura, comuna Cerchezu, judeţul Constanţa, într-o groapă de aproximativ doi metri adâncime, sub o placă de beton deasupra căreia era construit un WC. Petrică Captalan a fost omorât în 2008, după ce a fost lovit în cap cu o bâtă şi îngropat imediat într-o groapă, la aproximativ un metru adâncime, deasupra cadavrului fiind pusă o placă din beton astupată cu pământ.

În timpul anchetei, Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş au recunoscut faptele comise şi au susţinut că au comis crimele la iniţiativa lui Sergiu Băhăian, fiindu-le frică de acesta, potrivit anchetatorilor.

Foto: Agerpres

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE