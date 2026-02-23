Concurența atelierelor neînregistrate fiscal

Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA) a adus în discuție problemele semnificative din sectorul reparațiilor auto în cadrul unei reuniuni regionale organizate la Ploiești. La evenimentul desfășurat în parteneriat cu IMM România și CJ Prahova au participat peste 50 de reprezentanți ai service-urilor auto din județ, evidențiind urgența unor măsuri clare pentru combaterea atelierelor ilegale.

Printre temele centrale abordate a fost problema atelierelor care funcționează în afara cadrului fiscal și legal. „Existența acestor ateliere afectează direct operatorii autorizați, care respectă legea și își achită toate obligațiile fiscale“, au transmis participanții.

Potrivit acestora, tarifele nerealiste practicate de unitățile neînregistrate fiscal distorsionează concurența și ridică riscuri serioase de siguranță rutieră, din cauza standardelor tehnice nesupravegheate.

Reuniunea a beneficiat de prezența reprezentanților Consiliului Județean Prahova, inclusiv administratorul public Emil Drăgănescu, care a declarat: „Susținem mediul economic local și concurența loială între unitățile reparatoare autorizate“. Propunerea de a emite un ordin de prefect pentru inițierea unor controale împotriva atelierelor neautorizate a fost intens dezbătută, fiind considerată un pas necesar pentru restabilirea echilibrului pe piață.

Relația service-urilor cu asigurătorii și aplicarea legislației RCA

POSA a transmis că intensificarea controalelor nu este suficientă. Este nevoie de schimbări legislative clare, care să elimine posibilitatea funcționării atelierelor în sistem nefiscalizat.

„Trebuie să reducem zonele de ambiguitate din legislație, pentru a asigura aplicarea uniformă a regulilor”, au explicat reprezentanții organizației.

Un alt subiect important a fost relația tensionată dintre service-uri și societățile de asigurări.

Participanții au cerut aplicarea unitară și transparentă a legislației RCA, subliniind că un cadru juridic echitabil și predictibil este esențial. „Stabilitatea legislativă protejează atât consumatorii, cât și operatorii economici corecți”, a fost concluzia comună.

La sfârșitul anului trecut, un proiect de modificare a Legii RCA a stârnit revoltă printre service-urile auto, transportatori și organizațiile de protecție a consumatorilor.

