Modificarea Legii RCA, cu dedicație pentru companiile de asigurări

Proiectul de modificare a legii, pregătit pentru vot în Parlament, ar urma să le ofere asigurătorilor control total asupra despăgubirilor și reparațiilor auto.

Potrivit documentelor obținute de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) și confirmate de Patronatul Service-urilor Auto (POSA), noul sistem ar permite firmelor de asigurări să stabilească singure valoarea daunelor, să impună service-urile partenere și să limiteze drastic drepturile păgubiților.

„Intri în service cu o mașină lovită, ieși cu una second hand”

COTAR susține că modificările pregătite de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în colaborare cu un grup de parlamentari, ar distruge echilibrul pieței RCA și ar transforma păgubitul într-un simplu spectator.

„Devizul de reparație nu va mai fi calculat de unitatea reparatoare, ci de compania de asigurări, care va stabili cât plătește, fără ca păgubitul să mai aibă dreptul de a contesta valoarea. Vor fi permise doar reparațiile în service-urile partenere, iar piesele originale vor fi înlocuite cu unele second hand”, a explicat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, pentru Jurnalul.ro.

Transportatorii avertizează că astfel de practici sunt interzise în țări precum Germania, tocmai pentru că reprezintă un conflict de interese între asigurător și păgubit.

„Condițiile contractuale dintre service-urile partenere și firmele de asigurări presupun că ne putem lua adio de la piesele originale, de la vopseaua de calitate și de la salarii decente pentru mecanici”, a spus Ștefănescu.

„Măsuri de o gravitate extremă, nemaiîntâlnite în nicio țară din UE”

Potrivit COTAR, aceste modificări sunt de o gravitate fără precedent în Uniunea Europeană. Organizația susține că asigurătorii vor putea decide unilateral cât plătesc, iar păgubiții vor deveni practic coplătitori la reparație dacă aleg un alt service decât cel impus de companie.

„ASF pregătește, în colaborare cu unii parlamentari, modificări legislative care vor distruge și îngenunchea definitiv piața RCA și drepturile celor circa 8 milioane de asigurați. Firmele de asigurări vor avea pâinea și cuțitul”, arată COTAR într-un comunicat.

Patronatul service-urilor: „Legea lovește direct în păgubit”

Și Patronatul Service-urilor Auto (POSA) a avertizat că noul proiect mută toate drepturile de la șofer către companiile de asigurări.

„Dacă devizul îl face asigurătorul și șoferul e forțat spre ‘rețeaua lui, dreptul la o reparație corectă devine o ficțiune. Acest pachet lovește direct în păgubit și îngenunchează sectorul de reparații auto corecte și fiscalizate”, a declarat Marian Lazăr, reprezentant al POSA.

Organizația consideră că legea are efecte anticoncurențiale și va duce la dispariția service-urilor independente.

Despăgubirea, stabilită de asigurător. Service-ul nu mai are voie să calculeze devizul

Potrivit proiectului, constatarea daunelor va fi făcută doar de firmele de asigurări, care vor putea decide valoarea despăgubirii fără consultarea service-urilor. Păgubiții nu vor mai putea împuternici un reprezentant (service, expert sau avocat) să negocieze în numele lor, iar despăgubirile vor fi stabilite printr-o „convenție” directă între șofer și companie.

COTAR avertizează că această formulă este periculoasă: șoferul obișnuit nu are expertiza tehnică necesară pentru a contesta un deviz și ajunge să accepte o ofertă mai mică.

„În loc de protecție, avem un mecanism de abuz legalizat. Se taie din drepturile păgubiților, se plafonează despăgubiri și se impun fransize. Cu alte cuvinte, plătești RCA, dar la daună te descurci singur”, au transmis reprezentanții POSA.

Penalitățile pentru întârzieri, reduse cu 70%. Păgubiții pierd mașina de schimb

În noua formă a legii, penalitățile aplicate asigurătorilor care întârzie plata despăgubirilor ar urma să fie diminuate cu aproape 70%. COTAR avertizează că este eliminată singura măsură prin care șoferii aveau garanția unei plăți la timp.

În plus, dispare și dreptul la mașina oferită la schimb, care până acum era inclusă în costul reparației. Reprezentanții transportatorilor spun că acest lucru va afecta în special micii întreprinzători și familiile care depind de autoturismul personal.

Oamenii denunță un abuz: „ASF și Parlamentul trebuie să oprească legea”

Transportatorii cer retragerea proiectului și demiterea vicepreședintelui ASF Sorin Mititelu, acuzat că ar fi susținut modificările în favoarea companiilor pe care ar trebui să le supravegheze.

„În ultimii cinci ani, tarifele RCA au crescut cu peste 300%, sub atenta supraveghere a ASF. În loc să oprească abuzurile, conducerea instituției le legalizează. Păgubiții vor plăti mai mult și vor primi mai puțin”, a mai declarat Vasile Ștefănescu, potrivit Jurnalul.ro.

COTAR acuză ASF de lipsă de transparență și cere ca sectorul asigurărilor să treacă în subordinea Ministerului Finanțelor, „pentru a transforma instituția într-un adevărat protector al consumatorilor”.

Legea RCA urmează să intre mâine la vot în Parlament. Dacă textul trece în forma actuală, asigurătorii vor decide cât plătești, cât primești și unde îți repari mașina, iar patronatele și transportatorii avertizează că România riscă să devină singura țară din Uniunea Europeană în care păgubiții RCA nu mai au libertatea de a-și alege service-ul și nu pot contesta despăgubirea stabilită de asigurător.