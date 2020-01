Simona Gherghe și-a botezat băiețelul la opt luni. Vlad Ioan a plâns la biserică toată slujba

De Andreea Romaniuc Archip,

Prezentatoarea TV, aflată în concediu de creștere a bebelușului, nu a avut niciun stres legat de organizarea botezului lui Vlad Ioan. Deși are experiență și a organizat pe ultima sută de metri atât nunta ei cu Răzvan, cât și botezul fiicei lor, Ana, de data asta nu a mai fost nicio grabă.

„Sâmbătă a avut loc botezul și am avut destul timp să mă ocup. Inițial am vrut să îl facem în vară, dar erau mulți prieteni în concediu, apoi în toamnă a fost o perioadă mai aglomerată la Răzvan, așa că după Sărbători am stabilit să îl botezăm. Am avut emoții, a plâns toată slujba, a conștientizat ce i se întâmplă pentru că are 8 luni. Mă vedea lângă el, întindea mănuțele după mine, voia la mine în brațe”, ne-a povestit Simona Gherghe.

Nașii băiețelului au fost Cătălin Dumitru, prietenul și partenerul de afaceri al lui Răzvan, împreună cu soția.

S-a simțit excelent la petrecere

După creștinare, micuțul s-a liniștit, a dormit și și-a încărcat bateriile pentru prima petrecere dată în cinstea lui. Cei aproximativ 100 de invitați – familie, prieteni și colegi – de-ai părinților s-au distrat până la trei dimineața. Cea care a asigurat programul artistic a fost Mirela Vaida. Simona Gherghe nu a ajuns la microfon, întrucât a fost gazdă și s-a ocupat de invitați, dar a stat și cu ochii pe cei doi copii.

Odată cu creșterea lui Vlad Ioan, cei doi frați se înțeleg mult mai bine.”Se joacă împreună, se caută din priviri, Ana când se trezește întreabă de Vlad și vrea să i-l aduc în camera ei, mai sunt și gelozii din cauza jucăriilor”, ne-a spus mămica. Vedeta consideră că familia este completă cu cei doi moștenitori, Ana Georgia și Vlad Ioan. „Ăstia suntem, e formula finală”, a precizat ea.