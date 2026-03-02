Cunoscut sub denumirea de „Miercurea Sirenelor”, acest exercițiu marchează finalul Săptămânii Protecției Civile, eveniment desfășurat anual între 26 februarie și 4 martie. Autoritățile au programat activarea simultană a sistemelor de alarmare la nivel național, inclusiv în Capitală, începând cu ora 10:00 dimineața.

Raed Arafat, șeful DSU, a subliniat încă de pe 24 februarie că verificarea periodică a sistemelor de alarmare este o măsură esențială. Conform declarațiilor sale, această testare națională este necesară și obligatorie cel puțin o dată pe an pentru a asigura funcționarea optimă a echipamentelor.

„În ziua de 4 martie, la ora 10:00 dimineața, vrem să testăm sistemele de alarmare. Vrem să știe populația că acest sistem există. Dacă va fi ceva real, atunci populația va primi mesajele prin RO-ALERT, dar când vor suna la ora 10:00 în toată țara, să știe toți că este vorba de un exercițiu”, a precizat secretarul de stat.

Oficialii reamintesc cetățenilor că activarea sirenelor programată pentru miercuri, 4 martie, face parte dintr-un exercițiu de rutină. Intervalul orar vizat este 10:00 – 11:00, iar populația este sfătuită să își păstreze calmul, deoarece testarea nu semnalează o situație de urgență reală.

Autoritățile reamintesc că, în eventualitatea unei urgențe reale, sistemul de alarmare acustică va fi dublat de mesaje RO-ALERT și de informări transmise prin canalele oficiale de comunicare ale DSU și IGSU.

