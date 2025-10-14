Biroul premierului din Australia Anthony Albanese este informat despre situație, care a fost raportată inițial de publicația independentă australiană Ette Media. Autoritățile locale au demarat o investigație în acest caz.

Un purtător de cuvânt al liderului opoziției australiene, Sussan Ley, al cărei număr privat a fost de asemenea publicat, a declarat că problema este „evident îngrijorătoare” și că au solicitat eliminarea informațiilor.

Site-ul în cauză susține că deține datele de contact ale sute de milioane de profesioniști și este utilizat de recrutori și reprezentanți de vânzări.

BBC a confirmat că site-ul include un număr privat actual pentru Albanese și un contact personal pentru Donald Trump jr, deși nu este clar dacă acesta din urmă îl mai folosește.

Nu este clar cum a obținut site-ul aceste informații sensibile. Australia s-a confruntat cu mai multe încălcări majore ale securității datelor în ultimii ani, ceea ce ar putea explica parțial situația.

Utilizatorii pot căuta gratuit un număr limitat de contacte sau se pot abona la un serviciu plătit.

Site-ul colectează informații publice, inclusiv documente depuse la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA.

De asemenea, folosește inteligența artificială pentru a aduna date de pe rețelele sociale, motoare de căutare și portaluri de locuri de muncă.

Site-ul oferă un formular de dezabonare prin care persoanele listate pot cere eliminarea informațiilor personale din baza de date.

În urmă cu mai mulți ani, sute de politicieni germani, printre care și Angela Merkel, au fost victimele hackerilor. Numerele de telefon și alte date personale au fost publicate online.

