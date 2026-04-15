A fugit de polițiști până în casa părintească

Fratele acestuia i-a amenințat cu moartea pe polițiști, lovindu-l pe unul dintre ei în zona feței. Într-un final, cei doi fraţi, de 46 și 49 de ani, au fost reţinuţi.

Incidentul a avut loc pe 10 aprilie. Poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au vrut să oprească o autoutilitară care circula în comuna Unirea, din Dolj.

„La vederea poliţiştilor, conducătorul auto a refuzat să oprească, continuându-şi deplasarea până în faţa locuinţei tatălui său. Ulterior, acesta a coborât din autoutilitară şi a fugit în curtea imobilului. Poliţiştii au procedat la urmărirea acestuia, iar în momentul imobilizării, în sprijinul conducătorului auto a intervenit fratele acestuia, de 46 de ani, care le-a adresat poliţiştilor ameninţări cu moartea, lovindu-l pe unul dintre aceştia în zona feţei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj, potrivit News.ro.

Cei doi bărbați au reușit să fugă.

Șoferul nu avea permis de conducere

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că bărbatul de 49 de ani, care conducea autoutilitara, nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule. Ulterior, pe 14 aprilie, cei doi frați au fost aduși cu mandat la secția de poliție, fiind reținuți pentru 24 de ore.

„În cursul zilei de ieri, 14 aprilie, au fost puse în executare două mandate de aducere cu pătrundere fără consimţământ, cei doi bărbaţi fiind conduşi la audieri”, a precizat IPJ Dolj.

Șoferul care a fugit de polițiști este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar fratele său pentru ultraj.

Față de cei doi bărbați va fi solicitată miercuri luarea unor măsuri preventive.

