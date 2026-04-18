Poliția din Elveția a scos din trafic BMW-ul înscris în România

Un autoturism BMW 320 aflat într-o stare tehnică avansată de degradare a fost oprit în iulie 2024, în timpul unui control rutier desfășurat în Seewen.

Poliția cantonală din Schwyz a descoperit atunci defecțiuni majore, iar șoferul, un cetățean român în vârstă de 21 de ani, a fost sancționat ulterior printr-un ordin penal.

Defecțiuni tehnice grave

Printre problemele identificate de polițiști la BMW-ul românului se numără anvelope complet uzate, sistem de evacuare neetanș, rugină extinsă, fisuri în parbriz.

De asemenea, sistemul de iluminare prezenta defecțiuni importante. Faza scurtă din partea dreaptă era montată incorect, iar faza lungă nu funcționa.

Mai multe elemente ale caroseriei aveau muchii ascuțite, reprezentând un risc pentru siguranță, inclusiv ca urmare a îndepărtării necorespunzătoare a unui spoiler spate.

BMW-ul românului a fost oprit în timpul unui control rutier în Seewen, Cantonul Schwyz, în iulie 2024. Sursa foto: Blik.ch

Din cauza stării generale a vehiculului, autoritățile au interzis imediat continuarea deplasării și au confiscat mașina. Jurnaliștii de la Bote spun că „a fost aproape miracol că mai putea fi condusă”

Amendă sau 26 de zile după gratii

Cazul a fost soluționat din punct de vedere juridic. Potrivit ordinului penal, șoferul este acuzat că a condus un vehicul în stare neconformă și a fost condamnat la plata unei amenzi de 2.590 de franci elvețieni și trebuie să suporte suplimentar cheltuieli de procedură de 400 de franci.

În cazul în care nu va achita suma, riscă o pedeapsă privativă de libertate de 26 de zile.

În luna februarie a acestui an, un român în vârstă de 37 de ani a stat 25 de zile după gratii, în Germania, pentru o amendă de 1.000 de euro. Bărbatul se afla într-o mașină oprită pentru control de polițiști, la granița cu Olanda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE