Controale temporare la granița Germaniei cu Olanda

Duminică, în cadrul controalelor reintroduse la frontiere, polițiștii germani au desfășurat verificări în spațiul de servicii Rastanlage Bunderneuland, pe autostrada A280, la granița cu Olanda.

În jurul orei 15.55, a fost verificat un autocar care circula pe o rută internațională din Olanda. În urma controlului, polițiștii au constatat că un pasager polonez în vârstă de 38 de ani era căutat în baza unui mandat de arestare. Acesta fusese condamnat pentru fals în înscrisuri și conducere fără permis și mai avea de achitat o amendă de 1.800 de euro.

Pentru că nu a putut plăti suma, bărbatul a fost dus la cel mai apropiat penitenciar, unde, în locul amenzii, va executa o pedeapsă privativă de libertate de 30 de zile.

Român, 25 de zile la închisoare pentru o amendă de 1.000 de euro

În aceeași zi, în jurul orei 12.30, la același punct de control, a fost oprit un autoturism venit din Olanda. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit că un pasager român, în vârstă de 37 de ani, era și el căutat în baza unui mandat de arestare, relatează rheiderland.de.

Pe numele său fusese dispusă o amendă de 1.000 de euro pentru furt sau, alternativ, o pedeapsă cu închisoarea de 25 de zile. Pentru că nu a putut plăti suma, a fost încarcerat.

Șofer român cu permis de conducere fals

Controlul a avut consecințe penale și pentru șoferul autoturismului, un român în vârstă de 38 de ani.

Acesta a prezentat un permis de conducere românesc care, în urma verificărilor, s-a dovedit a fi fals.

Poliția Federală a interzis continuarea deplasării, a confiscat documentul și a deschis un dosar penal pentru fals în înscrisuri și conducere fără permis valabil.

Recent, tot în Germania, un cetățean român în vârstă de 31 de ani, dat în urmărire pentru jaf calificat de autoritățile din Köln, a fost arestat de poliția federală la punctul de trecere a frontierei Elten, pe autostrada A3. În timpul controlului, asupra bărbatului a fost găsită și o pungă cu marijuana.