Furtul a avut loc în timp ce șoferul dormea, hoțul profitând de întunericul nopții pentru a acționa. La scurt timp după ce incidentul a fost raportat, o echipă de la Biroul Regional din Montana a ajuns la fața locului și a demarat investigațiile. Ofițerii au examinat zona și au discutat cu martorii pentru a strânge cât mai multe informații.

Deocamdată, valoarea pagubelor rămâne neclară. Cazul este cercetat sub acuzația de furt comis prin mijloace tehnice, conform prevederilor art. 195, alin. 1, pct. 4 din Codul Penal. Poliția din Montana continuă să caute autorul acestui act infracțional.

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