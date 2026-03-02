Migrant ascuns sub saltea, în cabina TIR-ului

Potrivit comunicatului transmis de Poliția de Frontieră Română, „în data de 25.02.2026, în jurul orei 23.15, polițiștii de frontieră (…) au oprit pentru control, pe DN 51, un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, care transporta mobilă din Turcia în Belgia”.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit un bărbat ascuns chiar în cabina camionului.

„În urma verificărilor efectuate, în cabina automarfarului, sub salteaua patului, a fost descoperită o persoană de sex masculin, asupra căruia colegii noştri au găsit un document turcesc expirat, fără viză”, se arată în comunicat.

Pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru trafic de migranți, iar față de pasager – pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

În 26 februarie, migrantul a fost predat autorităților bulgare, în baza planului de cooperare bilaterală, iar șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Giurgiu.

La 27 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Giurgiu a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi în urma unei acțiuni comune între România și Republica Moldova

Un alt caz de trafic de migranți a fost documentat la granița de est, în urma unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi și autoritățile de frontieră din Republica Moldova, pe 28 februarie 2026.

Patru persoane, doi moldoveni și doi români, au ajutat, contra cost, șase cetățeni din Bangladesh să treacă ilegal granița în România.

„În urma unei acțiuni comune (…) au fost depistate patru persoane implicate în trafic de migranţi. Cei patru au intenționat să ajute șase cetăţeni din Bangladesh, identificaţi de poliţiştii de frontieră români după ce au încercat să treacă ilegal graniţa din ţara vecină”, au transmis autoritățile.

Cei șase cetățeni din Bangladesh, cu vârste între 23 și 45 de ani, au fost depistați în zona localității Prisăcani, după ce au trecut râul Prut.

Anchetatorii au stabilit că migranții urmau să fie transportați la Timișoara „în schimbul sumei de 2.900 de euro”.

Polițiștii au găsit „două autoturisme, unul înmatriculat în județul Călărași, iar al doilea înmatriculat în județul Iași, care circula în regim TAXI, despre care au existat suspiciuni rezonabile că urmau să preia migranții”. Mașinile erau conduse de doi cetățeni români.

De altfel, pe teritoriul Republicii Moldova, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind acuzate că au organizat trecerea ilegală a frontierei pentru cei 6 migranți din Bangladesh cu ajutorul unei bărci gonflabile.

