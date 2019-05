În ultimii ani, conducerea Spitalului din Târgu Bujor a organizat mai multe concursuri de angajare pentru a acoperi posturile din organigrama instituţiei. Medicii nu au vrut să ocupe posturile astfel că activitatea în spital se desfăşura cu mari greutăţi, iar unitatea risca să fie închisă. Autorităţile judeţene au avut însă ideea de a asigura transportul medicilor dispuşi să lucreze la Spitalul din Târgu Bujor, relatează Mediafax.

„Am achiziţionat microbuzul pentru medici deoarece nu aveam specialişti la Spitalul din Târgu Bujor. Ne-am dat seama că aşa putem convinge specialişti să meargă acolo. Şi am avut dreptate, spitalul a făcut mai multe angajări. Eu personal am vrut să mă asigur că astfel cetăţenii din oraş beneficiază de servicii medicale de calitate. Şi aici nu este vorba doar despre investiţiile pe care le facem, ci şi despre calitatea actului medical, despre personalul medical, despre specialişti”, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

Sursa foto: viata-libera.ro

