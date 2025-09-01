Mărul discordiei, reducerea angajaților din administrația locală

Reducerea numărului de angajați din administrația locală este cea mai mare problemă în momentul de față în relația între PSD și PNL. După ce în programul de guvernare și în discuțiile din Coaliție s-a discutat intens de reducerea numărului posturilor cu 25%, la ultima ședință Ilie Bolojan a forțat un procent de 45%, pentru ca apoi să cedeze la 40%.

„Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea efectivă de posturi este de 10%. Nu de 25% sau 45% cum s-a spus în presă (…) Pe scurt: dacă agreăm să scădem posturile ocupate cu cca. 10%, plafonul maxim trebuie scăzut cu 40%. În valori nominale, vorbim de un impact de cca. 13.100 de posturi ocupate reduse”, a transmis Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, luni dimineață.

După cum a scris Libertatea încă de duminică seară, Ilie Bolojan a amenințat cu demisia. Surse de la vârful PNL au precizat pentru ziar că va fi purtată o discuție referitoare la liniile roșii din Coaliție și privind concesiile, dacă vor mai fi făcute acestea, pe tema reducerilor din administrația publică. În caz contrar, cel mai probabil se va ajunge la un vot intern privind rămânerea la guvernare.

Reprezentanți ai PNL din mai multe regiuni geografice și din mai multe grupări interne au precizat că poate e o soluția ca Ilie Bolojan să facă un pas în spate. Însă unii văd doar pasul lui Ilie Bolojan în spate, nu și plecarea partidului de la guvernare. Iar în acest caz, persoanele percepute ca fiind din grupul conturat în jurul lui Hubert Thuma nu ar spune nu la un nou executiv, condus fie de un liberal, fie de cineva din PSD.

Paul Stănescu despre demisia lui Bolojan: „E un act unilateral”

În interiorul PSD zilele lui Ilie Bolojan sunt numărate. Întrebat la venirea la ședința Biroului Permanent la PSD și al grupurilor reunite de amenințarea cu demisia a lui Ilie Bolojan, Paul Stănescu a declarat sec: „Demisia e un act unilateral”.

În spatele ușilor închise secretarul general al PSD a afirmat că e o problemă de timp până când Ilie Bolojan nu mai fi premier, potrivit unor surse social-democrate. De altfel în PSD sunt mai mulți lideri care l-ar vrea plecat printre care Stănescu și Mihai Tudose. În ședință au fost mai multe cuvinte grele la adresa lui Ilie Bolojan. „Plăcuțele suedeze sunt acum împotriva lui Bolojan după ce ani de zile au fost pentru PSD”, susține un lider al conducerii PSD.

Napoleon, Charles de Gaulle și Ionuț Pucheanu

Și în spațiul public, din rândul aleșilor locali Ionuț Pucheanu, primaral Galațiului și vicepreședinte al PSD, l-a parafrazat pe Napoleon (la rândul său parafrazat de Charles de Gaulle) pe tema Ilie Bolojan premier: „E plin cimitirul de oameni de neînlocuit”.

În scenariul PSD, ar fi dezirabil un premier PSD sau PNL, alături de UDMR în echipă, dar fără USR. Situația din prezent e văzut drept moment propice, dar pentru moment Sorin Grindeanu se opune oricărei rupturi în Coaliție, până ce PSD nu-și alege noua conducere.

Nicușor Dan încearcă să aplaneze conflictul

Liderii Coaliției au fost chemați la discuții marți la amiază la Palatul Cotroceni. Dacă unii lideri ai Coaliției au fugit de un răspuns direct privind întâlnirea de la Palatul Cotroceni, președintele UDMR a fost tranșant: „Am primit invitația pentru mâine, de la ora 12:00, dacă nu mă înșel. Bineînțeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era și cazul să se întâlnească președintele cu liderii coaliției. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Și da, președintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva, în acest moment nu trebuie speculat. Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare. Și dacă nu ar fi fost acea situație cu asumarea pe autoritățile locale și centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a declarat Kelemen Hunor, luni, la Parlament, citat de Agerpres.

