George Simion, primul politician în topul preferințelor românilor

Întrebați „Cine ați vrea să conducă Guvernul în continuare?”, românii au răspuns în cea mai mare proporție că „nu știu” – 26,2% – potrivit celui mai recent sondaj al Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24.

Primul politician în topul preferințelor celor chestionați este președintele AUR, George Simion, cu 20,9%, locul doi este ocupat de Ilie Bolojan, cu 16,2%. Urmează: Un tehnocrat – 14,7%; Nu urmăresc politica – 8,4%; Alte variante – 5,4%; Sorin Grindeanu – 4,7%; Călin Georgescu – 2,5%; Victor Ponta – 0,8%; Petrișor Peiu – 0,2%.

Sondajul Agenției de Rating Politic cuprinde 1.187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, având o marjă de eroare de plus-minus 2,8%.

Românii vor ca Nicușor Dan să rămână neutru în conflictul dintre Grindeanu și Bolojan

Românii au fost întrebați în sondaj și „De partea cui ar trebui să fie Nicușor Dan în conflictul Grindeanu-PSD vs Bolojan-PNL-USR?”.

Majoritatea respondeților, 42,2%, susțin că președintele României ar trebui să fie neutru în acest scandal politic.

De asemenea, 20,9% au spus – „Nu știu”; 13,1% – cu Ilie Bolojan; 11% – „Nu urmăresc știrile”; 5,5% – PSD; 4,2% – cu Sorin Grindeanu; 1,7% – cu PNL; 1,4% – cu USR.

Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri parlamentare

De asemenea, conform celui mai recent barometru Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 1 și 7 aprilie 2026, AUR continuă să conducă în preferințele alegătorilor români pentru alegerile parlamentare, deși sprijinul său a scăzut sub pragul de 40%, ajungând la 37%.

Potrivit datelor, 77,3% dintre respondenți au exprimat o preferință pentru un partid politic, indiferent dacă au afirmat sau nu că ar participa la vot. Procentul alegătorilor care ar vota cu AUR a scăzut la 37%, marcând cel mai mic procent înregistrat de partid de la alegerile prezidențiale din mai 2025, când acesta înregistra 38,1%.

Partidul Social Democrat (PSD) ocupă poziția a doua în preferințele electoratului, cu 20,1% din voturi, în creștere de la 19,2% în martie 2026. Partidul Național Liberal (PNL) urmează cu 15,5%, urcând ușor față de luna precedentă, iar Uniunea Salvați România (USR) ajunge la 12,7%, în creștere față de rezultatele din martie 2026.

Alte partide precum UDMR (4,3%), POT (3,6%), SOS România (2,8%) și SENS (2,4%) au obținut scoruri mai modeste. Procentajele pentru candidații independenți și alte partide rămân la 1% și, respectiv, 0,7%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE