Pe 23 noiembrie, Rona Hartner s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, într-un spital din Franța. Artista a fost diagnosticată în vara acestui an cu cancer la plămâni și metastaze pe creier, după ce în anul 2019 fusese diagnosticată cu cancer la colon și ficat, dar se vindecase un an mai târziu.

Moartea artistei a lăsat un gol imens în sufletul tuturor celor care au cunoscut-o și care au îndrăgit-o. Sora ei, Rinda, i-a fost alături până în ultimele clipe de viață și a venit din Canada special pentru a fi alături de ea. Aceasta povestește că Rona Hartner începuse de curând un tratament mai agresiv, iar suferința îi mai era alinată doar de calmantele puternice.

„Este foarte greu pentru noi, mai ales pentru mama noastră care nu acceptă încă faptul că i s-a pierdut unul dintre copii. Eu am avut șansa să fiu în ultimele clipe cu ea, am venit direct din Canada, m-a dus direct la spital, în Franța, și am stat cu ea toată noaptea.

„A plecat cu zâmbetul pe buze”

Suferința ei era calmată de medicamente, era liniștită. Ieri dimineață după ce au venit asistentele să îi schimbe medicamentele și să vadă dacă e bine, eu m-am dus să iau o cafea, ea știa că sunt acolo și i-am zis: «Așteaptă-mă».

Am stat de vorbă cu ea și la un moment dat am văzut-o că a zâmbit și i s-a luminat fața. Am întrebat-o pe cine vede de se bucură așa, iar în momentul acela a plecat cu zâmbetul pe buze!”, a declarat sora Ronei Hartner pentru Click!.

„Fata vrea să rămână aici, în Franța, unde s-a născut și are prieteni”

Rona Hartner și-a iubit extrem de mult copilul și în urmă cu două luni și-a făcut testamentul și i-a lăsat ei toată averea. Rita, adolescenta în vârstă de 15 ani, este rodul iubirii dintre Rona Hartner și dansatorul Rocco Sedano. Fata s-a născut și a crescut în Franța și își dorește să rămână acolo în continuare.

Rinda Hartner a mărturisit că familia îi va fi alături de acum înainte și vor avea grijă de Rita, care suferă enorm după pierderea mamei sale.

„Rona a făcut tot ceea ce a făcut pentru fata ei. Noi o să ne străduim să o acompaniem în perioada asta dificilă și mai ales după ce o să se termine și înmormântarea atunci știm că vor ieși emoțiile la suprafață dar o să fim alături de ea. Fata vrea să rămână aici, în Franța, unde s-a născut și are prieteni…”, a mai spus Rinda Hartner.

Rona Hartner a murit la 50 de ani

Rona Hartner a murit joi, 23 noiembrie, la vârsta de 50 de ani. Artista a fost diagnosticată în acest an cu cancer la plămâni și metastaze pe creier. Anunțul a fost făcut de sora acesteia, Rinda, pe pagina ei de Facebook.

„Steagul nostru în trei culori s-a întunecat azi dimineață și Balcanii îți plâng plecarea dintre cei vii. Gadjo Dilo, acela né dune cigogne, micul Blond de Casbah și toți care au jucat cu tine vor trăi cu amintirea zâmbetului tău.

Surioara mea mică, cum îți plăcea să-ți spun, Ronel, o să-mi lipsești cum nici nu-ți puteai închipui. O să-i lipsești fetiței tale foarte mult. O să le lipsești la toți. Stelele în cer sunt fericite că te au pe tine printre ele acum. O stea în plus va lumina în seara asta.

Drum bun și luminat, Ronel”, a fost mesajul transmis de Rinda.

Cine a fost Rona Hartner

Rona Hartner s-a născut la 9 martie 1973, în Bucureşti. A urmat cursurile Şcolii Germane „Herman Oberth” din Bucureşti (1979-1991), iar din 1992 a început cursurile la Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, potrivit site-ului CineMagia.

În 1996 l-a întâlnit pe regizorul francez Tony Gatlif, care era în căutarea unei actriţe pentru filmul „Gadjo Dilo” („Străinul nebun”), ce se filma în România, ea primind rolul de actor principal şi interpret al melodiilor din film, potrivit site-ului amintit.

Acest rol i-a adus mai multe premii, la diferite festivaluri, precum „Leopardul de bronz” (Premiul special pentru interpretare) la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, precum şi o nominalizare la premiile Cesar. Rona Hartner s-a stabilit în Franţa de peste 20 de ani, potrivit Agerpres.

