În anul 2019, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat, iar un an mai târziu s-a vindecat. Boala a recidivat în acest an, iar artista a fost diagnosticată în iulie 2023, cu cancer la plămâni în stadiul 4 cu metastaze.

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el”, spunea Rona Hartner în urmă cu doar câteva luni.

Artista mărturisea că se simțea foarte obosită și că are „corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat”.

Mult timp, Rona Hartner și-a ascuns problemele de sănătate, pentru că nu dorea să îi încarce familia cu această suferință. „Sunt nefumătoare. Nu am niciun motiv să am cancer de plămân. Ce, am răcit o dată și am cancer de plămân? Nu! A fost pe fond emoțional. Pentru că anul acesta am tras ca un măgăruș. La niște chestii foarte grave, dure în viața mea. Piatră peste piatră, le-am tras cu spatele meu până când totul s-a făcut praf, sănătatea, totul! Nici n-am spus nimănui, nici fratele, nici sora, nici mama nu știau ce greutăți am eu. Le țineam pentru mine, cum face lumea cu bun-simț. «Haide, domnule, nu mă mai victimizez atât. Alții au probleme mai mari, le păstrez pe ale mele pentru mine.» Așa că am ținut totul în mine și am suferit. Așadar, corpul a reacționat. Iar veștile de la doctor care trebuie să-ți dea speranță și fericire îmi făceau și mai rău”, declara artista.

Rona Hartner avea mai multe metastaze pe creier, iar în ultima perioadă o parte dintre acestea crescuseră. „Eu m-am încăpățânat în prima zi, nu am vrut să plâng. Am zis – Dumnezeu nu îmi dă boala asta, cancer, fază patru, incurabil, la plămân, unde eu nu fumez. Și la creier… (…) Am 7, 8, 9 metastaze pe creier care au crescut. Am făcut un scanner și au crescut…”

„Am o tumoare de 5 cm la plămâni și 7 tumori pe creier“, mărturisea actrița. Boala se afla în stadiul patru, însă Rona nu își pierdea speranța. „Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de cinci centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt șapte, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Aceste tumori nu sunt operabile. Tratamentul îl voi face în Franța. O să urmez nu citostatice, ci imunoterapie, e mai suportabilă“,

În octombrie 2023, Rona Hartner anunța că a învins din nou cancerul

Într-un interviu pentru fanatik.ro, Rona Hartner spunea că a urmat un tratament despre care susținea că a fost un adevărat miracol și, în doar două săptămâni, chimioterapia începuse să aibă rezultate.

„Medicii au găsit un remediu-miracol, un medicament foarte periculos, ca orice chimioterapie, cu 13 pagini de efecte secundare. Se pare că Dumnezeu a vrut să n-am niciun efect secundar, ba dimpotrivă, să îmi facă un miracol și să mă vindec în două săptămâni. E o minune mare de tot. Era stadiul patru și după ăsta nu mai e alt stadiu. Practic, la unele boli mai zic ei că există și stadiul cinci, dar când ai deja metastaze în corp e patru și nu mai pot să facă ei niciun fel de operație.“

„Primii oncologi care m-au văzut au zis că n-au niciun tratament și că să-mi fac toate cele pentru o plecare în pace”

Artista s-a tratat în Franța, acolo unde locuia de foarte mulți ani alături de fiica ei, Rita. „Eu am fost la un spital absolut normal, un spital de stat. M-am dus după ce am ajuns și la Urgențe și atunci au început să se ocupe de mine. Dacă aflam că era ceva foarte complex, cred că mergeam la ceva institut ori la Spitalul American, dar nu avea sens. Primii oncologi care m-au văzut au zis că n-au niciun tratament și că să-mi fac toate cele pentru o plecare în pace.”

