Declarația controversată a manageului Spitalului de Urgență din Constanța

Managerul Spitalului din Constanța, Raluca Ștefan, a declarat publicației locale cugetliber.ro că a fost schimbată din funcția de șefă a UPU, începând cu 1 aprilie, dr. Rodica Tudoran, deși acesteia nu i se reproșează nimic, însă este necesară numirea unui bărbat care să știe să gestioneze și administrarea secției, și heliportul și să poată face față efortului de „a alerga între heliport și spital”.

Mai exact, ea a spus că departamentul UPU are nevoie de „o mână de bărbat”.

Ulterior, managera a revenit asupra afirmațiilor, explicând că a fost o greșeală de exprimare.

„Este o eroare de exprimare, o greșeală de exprimare, este greșeala mea de exprimare a ceea ce am vrut să spun. Ceea ce am vrut să exprim (…) a fost că am nevoie de o mână de fier, nu neapărat că bărbat sau femeie, o mână de fier care să pună la punct procedurile operaționale ale UPU Constanța, care în acest moment cuprinde și heliportul.”, a spus ea.

DSU a sesizat Consiliul Național al Discriminării

DSU a calificat afirmațiile drept „profund discriminatorii și ofensatoare” și a anunțat că va sesiza CNCD cu privire la această situație.

„A sugera că un medic femeie nu poate face față responsabilităților administrative sau operaționale ale unei funcții de conducere, doar pentru că este femeie, încalcă flagrant principiile egalității de șanse, în orice domeniu, cu atât mai mult în cel medical. Asemenea declarații nu fac altceva decât să promoveze stereotipuri de gen inacceptabile și periculoase.”, a transmis DSU.

Raluca Ștefan a susținut, într-o conferință de presă, că își asumă responsabilitatea pentru afirmații.

„Da, îmi asum, nu am nicio problemă. Vreau să văd prejudiciul pe care l-am adus în legătură cu această declarație. Sunt asumată. Dacă Ministerul de Interne consideră că trebuie să sesizeze, sunt aici, răspund, plătesc, nu am nicio problemă.”, a spus managerul Spitalului din Constanța.

Motivele reale ale schimbării șefei UPU

Despre motivele reale ale schimbării șefei UPU, managera a declarat:

„Când am preluat eu mandatul, cele mai multe reclamații au fost cu privire la UPU. (..) Am crezut că se va repoziționa și va fi prezentă la serviciu în primul rând. Conducătorul UPU trebuie să fie o persoană asumată și prezentă, nu să delege și să plece două săptămâni la copii în Anglia. (..)Motivul schimbării doctoriței Tudoran este că nu face față și UPU este scăpat de sub control.”

În locul acesteia a fost numit dr. Mircea Leu, care este un om cu experiență, care lucrează activ pe elicopter și pe mașina SMURD, un foarte bun administrator, un om care vine și face inclusiv gărzi la Spitalul Județean, prezent la serviciu, potrivit managerului.

Ce-l roagă managera Spitalului Județean de Urgență Constanța pe Raed Arafat

DSU cere retragerea publică a afirmațiilor și respectarea legislației privind egalitatea de șanse.

Managera Spitalului Județean, însă, consideră că atenția acordată acestei schimbări de către Ministerul de Interne este disproporționată.

„Sunt stupefiată de atenția Ministerului de Interne asupra schimbării unui șef de secție la care sunt reclamații tot pe Facebook, tot în presă, inclusiv pe la instituțiile abilitate de control.”, a spus ea.

Întrebată ce-i transmite șefului DSU, Raed Arafat, managera spitalului a spus că îi cere sprijin în aducerea normalului în Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța.

„Îl rog din tot sufletul meu mic și negru să mă sprijine în a aduce normalul în livrarea serviciilor medicale de urgență în județul Constanța”, a afirmat Raluca Ștefan.

Ea a menționat că a primit sprijin din partea lui Raed Arafat în trecut, inclusiv un buget dublu față de alte UPU-uri din țară.

