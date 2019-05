Pe 6 mai 2019, Ministerul Sănătăţii este informat de DSP Mehedinţi că, în secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, la finalul lunii aprilie 2019 au fost înregistrate 4 cazuri de infecţii nosocomiale cu Acinetobacter.

Toţi cei patru pacienţi, susţine DSP, au murit însă ”din cauza afecţiunilor preexistente”.

Libertatea a luat cazurile la mână și a descoperit că spitalul își subraportează numărul infecțiilor.

de Alexandra Nistoroiu și Mirela Neag

Cele patru cazuri de infecţii cu Acinetobacter raportate recent de Direcția de Sănătate Publică Mehedinţi sunt doar cele pe care medicii și spitalul nu au reușit să le ascundă. În spatele lor se află numeroase alte infecții cu bacterii multirezistente la tratamentele cu antibiotice și care nu sunt asumate de Spitalul Judeţean din Drobeta-Turnu Severin.

Chiar şi raportările oficiale arată un număr mult mai mare de infecţii intraspitaliceşti, pe lângă cele patru ajunse în presă.

Potrivit datelor obţinute de Libertatea de la DSP Mehedinţi, în primele patru luni ale anului, 39 de pacienţi internaţi la Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin au luat din spital cel puţin o infecţie. Dintre aceştia, 6 au fost infectaţi cu Acinetobacter, iar 11 au luat Klebsiella, două dintre cele mai rezistente bacterii în faţa antibioticelor. Sunt microbi care se regăsesc aproape exclusiv în mediul spitalicesc. Au fost raportate şi 25 de infecţii cu Clostridium difficile.

Rata infecţiilor nosocomiale raportate de Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin este de 0,3%, ceea ce arată că medicii și spitalele continuă să ascundă dimensiunea reală a fenomenului.

Pacienţi internaţi pentru intervenţii banale mor cu zile, din cauza minciunilor sistemului.

Realitatea este de cel puţin 20 de ori mai sumbră

Raportările oficiale cu care unitatea medicală obţine anual o rată nerealistă a infecţiilor nosocomiale este de numai 0,3% (0,35% în 2018, 0,3% în 2017, potrivit DSP Mehedinți). Dacă această cifră ar fi una reală ar însemna că spitalul din Drobeta-Turnu Severin, dar şi alte spitale din România sunt cele mai curate din întreaga lume.

În realitate, o ţară vestică precum Germania înregistrează o rată a infecţiilor nosocomiale de 8%, deşi are un sistem mult mai bine pus la punct pentru controlul infecţiilor.

Iar numărul real al infecţiilor nosocomiale în spitalele din România este de cel puţin 5,9%, după cum arată cel mai recent studiu de prevalenţă de moment, care a inclus 100 de spitale din ţară. Adică realitatea este de cel puţin 20 de ori mai sumbră decât rata raportată de Spitalul din Drobeta-Turnu Severin.

Deşi DSP Mehedinţi anunţa la începutul lunii mai cele patru infecţii din aprilie, conducerea nu informa publicul și în legătură cu cele două infecţii cu Acinetobacter raportate la DSP în martie.

Pentru că aici, la Drobeta-Turnu Severin, problema e mai veche!

Au murit din cauza afecţiunilor preexistente

-DSP și Spitalul Județean Drobeta-Turnu Severin

Chiar şi la infecţiile raportate, vina este aruncată pe pacient

Când spitalele raportează infecţiile intraspitaliceşti, responsabilitatea este asumată doar pe jumătate, iar vina pentru deces este aruncată tot pe pacient.

„Cei patru pacienţi au decedat din cauza afecţiunilor preexistente”, spune sec comunicatul din 6 mai al Ministerului Sănătăţii.

Iar rudele celor care au murit cu zile povestesc cum pacienţilor li s-a spus că „au venit cu virusul din afara spitalului”.

La începutul lunii mai, spitalul a închis pentru câteva zile secţia ATI, pentru că nu puteau depista sursa infecţiei. Testele de autocontrol nu indicaseră prezenţa Acinetobacter în spital, deşi alte două infecţii cu Acinetobacter fuseseră înregistrate şi în luna martie. Nimeni nu s-a gândit însă să închidă secţia atunci, deşi această măsură poate că ar fi salvat alte vieţi.

„L-a găsit vânăt la față și delirând după externarea din spital”

Pe 18 martie 2019, Gheorghe Robete, 64 de ani, își anunță fiica de la București că nu se simte bine, că i s-au umflat picioarele.

„Nu era cardiac. I-am spus că vin să-l aduc la București, dar tata a zis că nu vrea să fie pe drumuri doar pentru atâta lucru și a chemat salvarea”, explică fiica acestuia, Amalia Robete.

La Secția de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Drobeta-Turnu Severin, medicii l-au consultat, i-au pus masca de oxigen și i-au spus că are insuficiență cardiacă. A stat internat pe secția de cardiologie o săptămână, fiind externat pe 25 martie.

„La două zile după externare, pe 27 martie, văzând că tata nu răspunde la telefon, am rugat un vecin să meargă să vadă ce-i cu el. L-a găsit vânăt la față și delirând. Eu am chemat salvarea, avea saturația de oxigen 68%, era în hipoxie și a fost dus din nou la UPU la Spitalul Județean, unde a stat peste 10 ore fără medic de reanimare. Când am sosit, la miezul nopții, l-am găsit în suferință groaznică, avea ochii ieșiți din orbite. După câteva ore a fost intubat și dus la ATI, iar după trei zile, medicul Mihaela Vâlcu a venit și ne-a anunțat că analizele indică Klebsiella în plămâni și că are bronhopneumonie. Mi-a spus că e o bacterie de spital”, a povestit Amalia Robete.

Tata s-a internat pentru că i se umflaseră picioarele şi a murit în septicemie, iar eu am văzut abia la morgă că în foaia de observaţie scria infecţie cu Acinetobacter

– Amalia Robete, fiica lui Gheorghe Robete

„Tata a murit cu zile aici”

Gheorghe Robete a stat pe ATI 28 de zile, timp în care a intrat și a ieșit din comă de trei ori. După ce familia a luat legătura cu medicii de la Institutul Matei Balș, care au recomandat să i se administreze albumină, bărbatul de 64 de ani și-a revenit.

„Au fost trei zile în care am vorbit cu tata, se vedea că evoluează spre bine, chiar medicii mi-au spus că s-a negativizat Klebsiella și că se pregătesc să-l transfere pe salon. Din păcate, nu a mai ieșit de acolo, a reintrat în comă și, după două zile, pe 24 aprilie, a decedat. Nimeni nu a știut să-mi explice ce s-a întâmplat, de ce s-a decompensat. Când am ajuns la spital, decedase de câteva minute”, a spus fiica pacientului.

Numai că motivul decesului i-a fost ascuns.

„Abia la morga spitalului am văzut Acinetobacter trecut pe foaia de observație a tatălui meu”, povestește Amalia Robete.

În acel moment, a început o luptă în urma căreia spitalul a fost nevoit să recunoască 4 decese cu Acinetobacter.

Dar ele nu sunt singurele infecţii din spital, iar asta a descoperit ziarul. Citiți sâmbătă, pe site-ul Libertatea, continuarea acestui caz în care oamenii mor pe capete în spitalul care raportează doar 0,3% infecții!

