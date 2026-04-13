În inima Parcului Cișmigiu, printre alei curate și arbori seculari, supraviețuiesc discret o serie de stâlpi de iluminat din fontă, care spun o poveste mai puțin vizibilă a orașului.

Vopsiți în verde și marcați de trecerea timpului, acești stâlpi abandonați sunt, fără îndoială, fragmente de istorie, de patrimoniu urban, rămase dintr-o epocă în care Bucureștiul își construia identitatea modernă.

Stâlpii de fontă care au rezistat modernizării

Cișmigiul este cel mai vechi parc al Bucureștiului. La o aruncătură de băț de biroul primarului general se afla această bijuterie, de care s-a ocupat arhitectul peisagist Karl Fr. Wilhelm Meyer.

Primele sisteme de iluminat din parc datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când Capitala făcea tranziția de la felinarele cu gaz la electricitate.

Chiar și acum, pe aleile parcului există astfel de stâlpi din fontă, măcinați de vreme, dar care au supraviețuit modernizărilor din zonă.

Zilele trecute am găsit câțiva astfel de stâlpi cu vechea stemă a Municipiului București, turnată direct în fonta stâlpilor de iluminat, care datează din perioada interbelică.

Detaliile inedite de pe stâlpii de iluminat din Cișmigiu

Specialiștii în domeniu spun că figura de pe scut este Sfântul Dimitrie, considerat ocrotitorul spiritual al orașului București.

Acesta este reprezentat purtând haine militare romane, tunică și platoșă. Într-o mână ține o suliță, iar în cealaltă o cruce, simbolizând victoria credinței și rolul său de apărător.

În Cișmigiu supraviețuiesc câțiva stâlpi de iluminat din fontă. Foto: Libertatea

Deasupra scutului se observă o coroană murală cu turnuri. Conform istoricilor, numărul de turnuri indică rangul localității, fiind rezervat exclusiv capitalelor de țară și orașelor de primă importanță.

Nu pe toți stâlpii mai există această figurină a Sfântului Dimitrie. Unele au fost tăiate sau furate, dar există și stâlpi care păstrează vie această istorie.

„Faptul că s-au păstrat în Cișmigiu este un mic miracol”

Starea actuală a acestor stâlpi, cu straturi succesive de vopsea și detalii erodate, indică o adevărată pagină de istorie abandonată.

Cu greu se observă că, sub scut, se află o eșarfă pe care, deși vopseaua groasă a acoperit literele în timp, se regăsește deviza istorică a capitalei: „PATRIA ȘI DREPTUL MEU”.

„Această variantă a stemei, cu Sfântul Dimitrie stând în picioare, a fost utilizată oficial până la instaurarea regimului comunist, când simbolurile religioase au fost eliminate”, spune unul dintre pasionații de istorie.

În Cișmigiu supraviețuiesc câțiva stâlpi de iluminat din fontă. Foto: Libertatea

Persoana consultată de Libertatea mai spune că „acești stâlpi-document fac parte din infrastructura de modernizare a orașului din prima jumătate a secolului XX, iar faptul că s-au păstrat în Cișmigiu este un mic miracol administrativ, oferind parcului acea atmosferă autentică”.

În București, mai sunt obiecte unicat pe care există sigla veche a orașului și cu imaginea Sfântului Dimitrie. Libertatea a scris în iunie 2020 despre stâlpii de iluminat din Dealul Mitropoliei, vechi de 130 de ani, realizați de industriașul Pierre Keilhauer. Dar și alți trei, turnați în atelierul francezului Louis Lemaître.

Băncile aduse din Franța au peste 100 de ani

De-a lungul timpului, parcul a trecut prin mai multe etape de reamenajare, iar o parte dintre elementele originale au fost înlocuite. Cu toate acestea, unele piese au fost păstrate, contribuind la farmecul istoric al locului.

De exemplu, rezistă și astăzi câteva bănci unicat realizate în Franța, într-o turnătorie vestită. Montate în 1930 la Universitatea din București, băncile au fost mutate ulterior în Cișmigiu.

Bănci precum cele aduse în România existau și la Paris

Pe laterala băncilor se poate vedea inscripția „Val dOsne Barbezat”. Acestea au fost executate la turnătoria de artă a lui Gustave Barbezat, din Val dOsne, Franța.

Pe băncile-unicat din București se mai poate observa și vechea siglă a orașului, care îl reprezintă pe Sfântul Dimitrie, ocrotitorul Bucureștiului, ceea ce înseamnă că setul de bănci a fost o comandă specială pentru România.

Cele trei cântare rezistă de 98 de ani

Nu doar stâlpii și băncile sunt obiecte-unicat în parc. Și celebrele cântare reprezintă un punct de atracție important.

Cântarele continuă să atragă mulți trecători dornici să-și măsoare greutatea

În 1928, frații Gheorgon au adus din Germania un lot de cântare electrice. Trei dintre ele au fost montate în Cișmigiu, două în Herăstrău, două în Parcul Carol, iar restul în diferite zone ale Bucureștiului.

După cel de-al Doilea Război Mondial, multe dintre ele au fost desființate, singurele care au mai fost păstrate și care sunt funcționale fiind cele montate și astăzi vizavi de Primăria Generală.

Acestea sunt funcționale și în prezent, contra unei monede de 50 de bani, chiar dacă au mai fost vandalizate.

Urmărește cel mai nou VIDEO
O bătrână din Teleorman a fost salvată dintr-un incendiu de un polițist și un jandarm aflați în patrulare: flăcările au cuprins întreaga casă

Parteneri
Se întâmplă la nici 14 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Viva.ro
Se întâmplă la nici 14 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Unica.ro
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Tvmania.ro
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!

Alte știri

Vremea caldă în toată țara: maximele urcă până la 20 de grade Celsius. Prognoza meteo ANM în perioada 13-26 aprilie 2026
Știri România 14:24
Vremea caldă în toată țara: maximele urcă până la 20 de grade Celsius. Prognoza meteo ANM în perioada 13-26 aprilie 2026
Un șofer român care conducea fără anvelopă, direct pe jantă, a fost arestat în Elveția: „Mirosea puternic a alcool”
Știri România 11:14
Un șofer român care conducea fără anvelopă, direct pe jantă, a fost arestat în Elveția: „Mirosea puternic a alcool”
Parteneri
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului
Adevarul.ro
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului
Unde și-a făcut Simona Halep cumpărăturile pentru Paște. Brandul celebru vizitat de fostul lider mondial din tenis
Fanatik.ro
Unde și-a făcut Simona Halep cumpărăturile pentru Paște. Brandul celebru vizitat de fostul lider mondial din tenis
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Marian Godină, primul concurent de la Survivor România 2026 care a ajuns în Exil. În curând va avea loc unificarea
Stiri Mondene 13:30
Marian Godină, primul concurent de la Survivor România 2026 care a ajuns în Exil. În curând va avea loc unificarea
Conversația pe care Irinel Columbeanu a avut-o cu Mr. Pink. Ce propunere i-a făcut fostei sale soții, Monica Gabor
Stiri Mondene 12:20
Conversația pe care Irinel Columbeanu a avut-o cu Mr. Pink. Ce propunere i-a făcut fostei sale soții, Monica Gabor
Parteneri
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
TVMania.ro
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
ObservatorNews.ro
Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
Lidia Fecioru, 3 sfaturi simple care atrag norocul și bunăstarea! Ce este “cănița dorințelor”, ritualul care face valuri. Pare ciudat, dar funcționează
Libertateapentrufemei.ro
Lidia Fecioru, 3 sfaturi simple care atrag norocul și bunăstarea! Ce este “cănița dorințelor”, ritualul care face valuri. Pare ciudat, dar funcționează
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
Mediafax.ro
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Incident la metroul din București, în a doua zi de Paște! Un vagon s-a umplut de fum
KanalD.ro
Incident la metroul din București, în a doua zi de Paște! Un vagon s-a umplut de fum

Politic

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut viața: „A căzut peste ei efectiv”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut viața: „A căzut peste ei efectiv”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit