Furtuna a afectat orașele Benghazi și Sousse din estul țării, precum și Derna și Al-Marj. Orașul vestic Misrata a fost, de asemenea, afectat de inundații.

În estul Libiei, oficialii au declarat stare de urgență, iar școlile și magazinele au primit ordin să fie închise.

Șapte membri ai armatei libiene au fost dați dispăruți în timpul eforturilor de salvare.

„Cel puțin 150 de persoane au fost ucise ca urmare a inundațiilor și a ploilor torențiale provocate de furtuna Daniel în Derna, în regiunea Jabal al-Akhdar și în suburbiile din Al-Marj”, a declarat pentru agenția franceză de presă AFP Mohamed Massoud, un purtător de cuvânt al administrației libiene.

