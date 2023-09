În Grecia, poliția a interzis circulația în orașul central Volos, în regiunea montană Pilion din apropiere și pe insula turistică Skiathos, unde precipitațiile abundente au dus la inundarea străzilor, mai multe mașini fiind luate de ape.

Doi oameni au murit în Grecia

Un bărbat a murit în apropiere de Volos după ce un zid a căzut peste el, cedând sub presiunea apei, iar o femeie a fost găsită fără viață, miercuri dimineață, în zona Paltsi din Magnisia, relatează publicațiile locale To Vima și Ta Nea.

Autoritățile au trimis alerte pe telefonul mobil în alte câteva zone din Grecia centrală, în lanțul de insule Sporade și în insula Evia, avertizând oamenii să își limiteze cât mai mult deplasările în aer liber.

Mai multe râuri au ieșit din matcă, iar mașinile luate de torenți au ajuns în mare în zona Pilion, în timp ce căderile de pietre au blocat drumurile, iar multe zone s-au confruntat cu întreruperea curentului electric. Autoritățile au evacuat un azil din orașul Volos ca măsură de precauție.

Ministrul pentru criză climatică și protecție civilă al țării, Vassilis Kikilias, a declarat că se așteaptă ca ploile abundente să se atenueze în după-amiaza de miercuri. El i-a sfătuit pe oamenii din zonele afectate să rămână în case.

Οδός Παπαδιαμάντη, Σκιάθος, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Βίντεο της Ελισσάβετ Ντάφη. pic.twitter.com/dCMDCgt3wL — meteo.gr – Ο καιρός (@meteogr) September 5, 2023

Inundații puternice la Istanbul

În Turcia, patru persoane sunt dispărute, după ce apele au măturat campingul din provincia Kirklareli, în apropiere de granița cu Bulgaria, a anunțat ministrul de interne Ali Yerlikaya. Aproximativ 12 turiști se aflau în camping în momentul în care apele au măturat tot ce le-a stat în cale.

Echipele de căutare au localizat două cadavre, a precizat oficialul pe platforma socială X.

„Eforturile de căutare și salvare a celor (patru) dispăruți continuă neîntrerupt”, a adăugat el.

De asemenea, cel puțin doi oameni au murit la Istanbul, cel mai mare oraș din Turcia, a transmis biroul guvernatorului local. Unele stații de metrou din oraș au fost închise.

⚡?? #Turkey – Fierce rainstorms have battered #Istanbul, triggering flooding.

2 persons confirmed dead and four other people were missing after the flash flood at the campsite in Kirklareli province, near the border with #Bulgaria.#Floods #WeatherAlert #StormDaniel pic.twitter.com/b7s26nbhEH — X News Monitor (@xNewsMonitor) September 5, 2023

#BREAKING: Dozens of people are trapped in buildings and vehicles due to a flash flood emergency in Istanbul’s Basaksehir, ??Turkey. The flooding is widespread and people are in a state of panic.#İstanbul #Turkey #Flooding #ClimateAction #ClimateActionNow #basaksehir pic.twitter.com/uQI7ZVl8ZW — Policy Scoop (@policyscoop) September 5, 2023

Ministrul Ali Yerlikaya a declarat că una dintre victime este un cetățean străin care a murit în districtul Kucukcekmece. Celălalt deces s-a înregistrat în districtul Basaksehir din Istanbul. Este vorba despre o femeie în vârstă de 57 de ani, care ar fi fost surprinsă de ploaia puternică în timp ce se afla afară, relatează agenția turcă de presă Anadolu.

Inundații și în Bulgaria. Două persoane au murit

În Bulgaria, premierul Nikolay Denkov a anunțat că două persoane au murit și alte trei sunt date dispărute, după ce o furtună a provocat inundații pe coasta sudică a țării.

#BREAKING #Bulgaria Massive floods in Bulgaria. A state of emergency has been declared in Tsarevo. Local population and tourists are being evacuated. pic.twitter.com/Vf3joVsnMf — The National Independent (@NationalIndNews) September 5, 2023

Râurile ieșite de matcă au distrus drumuri și poduri. De asemenea, în zonă au avut loc pene de curent, iar autoritățile i-au avertizat pe locuitori să nu bea apă de la robinet din cauza contaminării cu apa de la inundații.

