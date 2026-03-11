Lucrarea din bronz, realizată de grupul anonim de artişti Secret Handshake, îi înfăţişează pe cei doi într-o ipostază satirică, recreând celebra scenă de pe prova vaporului.

Instalaţia, care se ridică la câţiva metri înălţime, denunţă presupusele legături dintre Trump şi Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale şi acuzat de implicare într-un scandal de pedofilie. Acesta este al doilea proiect critic al grupului împotriva fostului preşedinte.

În septembrie 2025, aceeaşi echipă a creat o altă statuie, intitulată „Best Friends For Ever” , care îi prezenta pe Trump şi Epstein ţinându-se de mână şi râzând, instalată tot în faţa Capitoliului.

„Am vrut să subliniem ipocrizia şi legăturile ascunse care pot exista la nivel înalt”, au transmis artiștii printr-un comunicat anonim. Controversa în jurul relaţiei dintre Trump şi Epstein continuă să atragă atenţia în spaţiul public american.

