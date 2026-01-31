Deși multe dintre referințe sunt neutre, altele includ acuzații neverificate de agresiune sexuală apărute recent, precum și noi detalii despre modul în care unele dintre victimele lui Epstein au descris interacțiunile cu Trump.

Ce conțin documentele publicate

Printre documentele publicate se află o listă de acuzații neverificate de agresiune la adresa lui Trump, realizată de oficiali FBI anul trecut.

De asemenea, există note FBI referitoare la o femeie care l-a acuzat pe Trump, într-un proces, că ar fi violat-o când avea 13 ani, precum și un interviu cu una dintre victimele lui Epstein, care a declarat că Ghislaine Maxwell i l-a prezentat pe Trump la o petrecere.

Nu există însă dovezi publice că aceste acuzații ar fi fost considerate credibile de FBI, iar Departamentul de Justiție a transmis că afirmațiile la adresa lui Trump sunt false.

Trump a negat constant orice implicare ilegală legată de Epstein sau orice acuzație de abuz sexual.

Volum uriaș de informații

Publicarea documentelor readuce în atenție opoziția inițială a lui Trump față de dezvăluirea dosarelor Epstein, în ciuda promisiunilor făcute la începutul mandatului.

În cele din urmă, Congresul a adoptat o lege care a obligat Departamentul de Justiție să facă publice documentele până la mijlocul lunii decembrie.

Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a declarat că instituția a publicat aproximativ 3,5 milioane de documente, deși unele au fost reținute în baza unor excepții legale.

Documentele evidențiază din nou relația de lungă durată dintre Trump, Epstein – infractor sexual condamnat, care s-a sinucis în 2019 – și Ghislaine Maxwell, aflată în prezent în închisoare pentru trafic sexual.

Din cauza volumului uriaș de informații, amploarea completă a dezvăluirilor este greu de evaluat.

1.800 de rezultate la căutarea numelui „Donald Trump”

O simplă căutare a numelui „Donald Trump” pe site-ul Departamentului de Justiție a generat peste 1.800 de rezultate, număr aflat în creștere pe măsură ce documentele sunt indexate.

Multe mențiuni provin din articole de presă despre Trump în perioada președinției sale sau din comentarii făcute de Epstein către jurnaliști și apropiați, inclusiv Steve Bannon.

Blanche a subliniat că Casa Albă nu a avut niciun rol în analizarea sau cenzurarea documentelor.

La rândul său, Departamentul de Justiție a reiterat că dosarele conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa lui Trump, depuse la FBI înainte de alegerile din 2020, și că acestea sunt nefondate.

Un document notabil este o listă realizată de FBI în august anul trecut, care include peste o duzină de acuzații legate de Trump, majoritatea provenind din informații neverificate transmise de public.

Oficialii au menționat că multe dintre sesizări nu au putut fi confirmate și nu conțineau date de contact. Lista includea și acuzații similare la adresa fostului președinte Bill Clinton, care a negat orice faptă ilegală legată de Epstein.

Trump ar fi zburat de mai multe ori cu avionul privat al lui Epstein

Dosarele mai arată că aliați ai lui Trump au alimentat de-a lungul timpului teorii conform cărora Departamentul de Justiție ar proteja democrați și celebrități, ignorând însă legăturile documentate dintre Trump și Epstein.

Presiunea politică a crescut anul trecut, iar după mai multe controverse și opoziții inițiale, Trump a renunțat la blocarea legii, care a fost adoptată aproape în unanimitate și promulgată în noiembrie.

Primele documente publicate în decembrie au arătat că procurorii federali strânseseră dovezi potrivit cărora Trump ar fi zburat de mai multe ori cu avionul privat al lui Epstein în anii 90, contrazicând declarațiile sale anterioare.

De asemenea, a fost dezvăluit faptul că Departamentul de Justiție a citat clubul Mar-a-Lago înainte de procesul lui Maxwell din 2021.

Detalii despre interviurile FBI cu victimele lui Epstein

Noile documente aduc detalii suplimentare din interviurile FBI cu victimele lui Epstein. Una dintre ele a declarat că Maxwell i l-a prezentat pe Trump la o petrecere și i-a sugerat acestuia că femeia ar fi „disponibilă”, însă a precizat că nu s-a întâmplat nimic între ea și Trump.

O altă notă FBI face referire la Virginia Giuffre, una dintre cele mai cunoscute victime ale lui Epstein, care a relatat că a lucrat în adolescență la Mar-a-Lago, de unde ar fi fost recrutată de Epstein.

Dosarele includ și un formular FBI despre o plângere depusă de o femeie anonimă, Jane Doe, care l-a acuzat pe Trump de viol când avea 13 ani, acuzații pe care acesta le-a negat și care au fost retrase înainte de alegerile din 2016.

Documentele conțin, totodată, e-mailuri și corespondență care oferă o perspectivă asupra modului în care Epstein discuta despre Trump cu jurnaliști, politicieni și oameni de afaceri după alegerea acestuia ca președinte.

Deși documentele nu oferă dovezi definitive care să confirme acuzațiile, ele readuc în atenția publicului legăturile îndelungate dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, precum și contextul complex al relațiilor acestora cu persoane influente din mediul politic, mediatic și de afaceri.