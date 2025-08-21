România a pierdut astfel la buget o sumă de 154 de milioane de euro anual, care ar fi fost colectată prin taxele și licențele ce ar fi trebuit plătite anual de operatorii acestora, conform calculelor Libertatea.

Suma este importantă în contextul în care Guvernul a majorat taxele de la 1 august, iar acum vrea să facă economii la buget prin oprirea investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și programul Anghel Saligny.

Spre comparație, toate investițiile municipiului Buzău prin PNRR totalizează 525 de milioane de lei, adică 105 milioane de euro, conform unui document al primăriei.

Multe funcționează ilegal

Mai mult, o parte dintre aceste aparate funcționează în continuare ilegal, conform Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

„La acel moment erau autorizate, la nivel național, aproximativ 77.000 de slot machines, iar după intrarea în vigoare a noii legi s-a ajuns la un număr de 55.000 de aparate, ceea ce înseamnă că o diferență de 22.000 dintre acestea nu au mai fost reautorizate”, a transmis ONJN către Libertatea.

„Riscul identificat: o parte dintre aceste aparate ar putea fi operate ilegal, în afara sistemului monitorizat de ONJN – lucru care s-a și confirmat în practică”
ONJN

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Bani dispăruți

Conform pachetului legislativ pe care și-a asumat recent răspunderea Guvernul Ilie Bolojan, operatorii plătesc acum o taxă pe aparat de 6.000 de euro pe an (majorată de la 5.300 de euro anterior) și o taxă pe viciu de 1.000 de euro pe aparat (crescută de la 500 de euro).

Astfel, un singur aparat ar aduce la buget 7.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă că cele 22.000 de păcănele care teoretic au fost eliminate ar fi adus 154 de milioane de euro anual.

Nu se știe nimic despre aparatele scoase din priză

Ziarul a întrebat instituția cum se asigură că aparatele ce ar fi trebuit scoase din uz au fost cu adevărat eliminate, dacă se pun sigilii pe ele și dacă trebuie casate sau duse în locuri speciale despre care autoritățile să știe.

ONJN nu a răspuns concret la niciuna din aceste întrebări, dar a transmis o situație a controalelor din aprilie 2025 până în iulie.

Iar acestea au dovedit că multe dintre aparate au funcționat în continuare.

Astfel, în 3 luni, au fost realizate:

  • 3.392 de acțiuni de control
  • au fost aplicate amenzi de 2,35 de milioane de lei
  • au fost confiscate 121 de aparate de joc, de aproape cinci ori mai multe față de perioada similară a anului trecut
  • au fost depuse 25 de plângeri penale, de patru ori mai multe față de perioada anterioară.
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute"
Recomandări
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

De asemenea, instituția spune că au fost organizate acțiuni comune împreună cu personalul Ministerului de Interne și a fost introdusă o linie de sesizări pe WhatsApp.

Au fost primite 72 de sesizări, dintre care 12 locații au fost confirmate ca funcționând ilegal, conform datelor primite.

Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Se bagă GPS pe păcănele

ONJN spune că a identificat o serie de probleme de legislație.

„Deși operatorii au obligația să notifice ONJN atunci când nu mai reautorizează un aparat, nu exista nicio prevedere legală care să asigure trasabilitatea mijloacelor de joc după acest moment – în concret nu se putea urmări ce se întâmplă cu ele după scoaterea din uz”, recunoaște instituția.

Din acest motiv, ONJN a propus o serie de modificări legislative ce au fost incluse în proiectul pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Mai exact, fiecare aparat și terminal va fi dotat cu dispozitiv GPS, care să asigure trasabilitatea în timp real, de la momentul producerii, achiziției sau importului și până la momentul casării, exportului sau livrării.

„Șpaga de supraviețuire" cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Cod QR

De asemenea, fiecare aparat va avea un cod QR emis de ONJN, prin care publicul va putea verifica licența de organizare, autorizația de exploatare, datele de identificare și locația.

„Toate aceste date vor fi incluse într-un registru public al mijloacelor de joc – o premieră în combaterea pieței negre”, spune ONJN.

Astfel, se poate verifica teoretic dacă vreun aparat nu este autorizat sau dacă nu are cod QR.

Măsuri pentru internet cafe-uri

Alte măsuri vizează jocurile online, precum obligația de a colabora doar cu entități licențiate și restricționarea jocurilor online puse la dispoziție din spații publice, eliminându-se astfel locațiile camuflate de tipul internet cafe care, de fapt, ofereau jocuri de tip slot machines integrate în tablete conectate la site-uri de jocuri de noroc.

Contravenții și infracțiuni

De asemenea, „participarea frauduloasă la jocuri de noroc la distanță devine contravenție”, iar facilitarea accesului ilegal sau organizarea fără licență devine infracțiune.

ONJN va putea cere eliminarea reclamelor ilegale

În fine, ONJN devine autoritate interesată în baza Digital Service Act (DSA).

Astfel, instituția poate emite ordine obligatorii de eliminare, cu aplicare în maximum 5 ore, către rețele sociale și motoare de căutare pentru a elimina conținutul jocurilor de noroc fără licență.

Trei miliarde de lei, pierdute din jocuri online

Pe lângă cele 150 de milioane de euro pierdute din taxele și licențele neîncasate ca urmare a interdicției, ONJN a mai pierdut printre degete și alte sume de bani.

Raportul Curții de Conturi pe anul 2023, prezentat recent, a arătat că ONJN a pierdut o sumă între 3,1 și 3,6 miliarde de lei drept taxe neplătite de site-urile de jocuri de noroc online.

Acestea sunt în majoritate înregistrate în Malta, un paradis fiscal.

Cine conduce instituția

În luna aprilie, fostul premier Marcel Ciolacu l-a numit la conducerea ONJN pe Vlad-Cristian Soare, fost președinte al Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FedBet) și fost director al Loteriei Române.

Tatăl lui Vlad Soare, Cezar Soare, este un apropiat al Partidului Național Liberal (PNL), conform Economedia în data de 8 iulie.

Anterior, ONJN a fost condus de Gheorghe Gabriel Gheorghe.

Camioanele vor plăti taxă pe distanță și poluare doar din 1 iulie 2026. Guvernul a amânat noul sistem de tarifare rutieră TollRo
Știri România 07:10
Camioanele vor plăti taxă pe distanță și poluare doar din 1 iulie 2026. Guvernul a amânat noul sistem de tarifare rutieră TollRo
Loto din 21 august 2025. Report de peste 4 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto din 21 august 2025. Report de peste 4 milioane de euro la 6/49, categoria I
Dragoș Bucur se retrage de la „Românii au talent”: „Emisiunea merge mai departe fără mine”. Unde va apărea în continuare actorul
Stiri Mondene 20 aug.
Dragoș Bucur se retrage de la „Românii au talent”: „Emisiunea merge mai departe fără mine”. Unde va apărea în continuare actorul
5 știri by Libertatea – Monden: Vecina lui Măruţă, fostă ispită la Insula Iubirii, iar Alina Eremia s-a măritat
Stiri Mondene 20 aug.
5 știri by Libertatea – Monden: Vecina lui Măruţă, fostă ispită la Insula Iubirii, iar Alina Eremia s-a măritat
Impozitele locale se vor majora cu un procent între 60 și 70%, spune Tanczos Barna: „Contribuţia proprie este nesemnificativă"
Politică 20 aug.
Impozitele locale se vor majora cu un procent între 60 și 70%, spune Tanczos Barna: „Contribuţia proprie este nesemnificativă”
Tranzacția MVM - E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Politică 20 aug.
Tranzacția MVM – E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
