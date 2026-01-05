Printre victimele tragediei se numără și Stefan., un bodyguard al barului, care s-a sacrificat pentru a salva viețile altora.

Cel care a alergat fără ezitare pentru a-i salva pe ceilalți

Originar din Serbia, bărbatul de 31 de ani lucra ca bodyguard la barul Le Constellation. Atunci când flăcările au cuprins localul, Stefan nu a ezitat să intervină.

Acesta a reușit să ghideze mai mulți oaspeți către ieșire, punându-și propria viață în pericol. După ce a salvat mai multe persoane, el s-a întors în interior pentru a ajuta și pe alții, însă acest act eroic i-a fost fatal.

„A fost un om care a alergat și sărit fără ezitare în foc pentru a-i salva pe ceilalți”, a declarat o femeie franceză care a reușit să scape din incendiu.

„A acționat eroic”

Proprietarul mai multor restaurante din Crans-Montana, Aco Kalajdžićo, a întărit, într-un interviu pentru RTS, că Stefan Ivanovici, s-a comportat ca un adevărat erou.

Era din zona Valjevo. Lucra ca agent de pază. Când primii oaspeți i-au spus ce se întâmplă, că e un incendiu, a intrat și a împins afară mai mulți copii, apoi s-a întors și, cumva, a rămas blocat în interior. A acționat eroic. Îl cunosc personal, îi cunosc părinții.

„Te-ai fi putut salva pe tine însuți, dar ai ales să-i salvezi pe alții. Unu, doi, trei, poate mai mulți. Pentru că așa ai fost tu, mai întâi ceilalți, apoi tu… Ai fost un om extraordinar”, a completat un prieten al lui Stefan.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Stefan sărbătorea alături de prieteni începutul unui nou an.

Se strâng bani pentru repatriere

Familia lui Stefan Ivanovici a sperat până în ultimul moment că tânărul ar fi supraviețuit dezastrului. Aceștia au continuat să spere deoarece telefonul său părea încă să fie funcțional și accesibil chiar și după incendiu.

Stefan locuia de aproximativ 20 de ani în Elveția și deținea cetățenie elvețiană.

Prietenii lui Stefan Ivanovici cer ajutor pentru transportul trupului său și îngroparea lui în Serbia natală.

La ora redactării acestei știri, pe platforma happypot, s-au strâns peste 64.000 de franci elvețieni, 69.000 de euro, de la 1.030 de donatori.

Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele care au dus la izbucnirea incendiului, iar detalii despre posibilele cauze încep să iasă la iveală.

Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea altor 119, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani.

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1.30 dimineața.

Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.

Procurorii din cantonul Valais investighează acum infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență după tragedia care este una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției.

Lista completă a deceselor, potrivit Blick

ELVEȚIA (22 DE VICTIME)

O adolescentă în vârstă de 14 ani

4 adolescente în vârstă de 15 ani

3 adolescenți în vârstă de 16 ani

O adolescentă în vârstă de 16 ani

Un adolescent în vârstă de 17 ani

3 tineri în vârstă de 18 ani

O tânără în vârstă de 18 ani

Un bărbat în vârstă de 20 de ani

O femeie în vârstă de 21 de ani

Un bărbat în vârstă de 21 de ani

Două femei în vârstă de 22 de ani

Două femei în vârstă de 24 de ani (una dintre ele deținea și cetățenie franceză)

Un bărbat în vârstă de 31 de ani

FRANȚA (8 VICTIME)

Un adolescent în vârstă de 14 ani

O adolescentă în vârstă de 15 ani (deținea și cetățeniile israeliană și britanică)

Un adolescent în vârstă de 17 ani

Un bărbat în vârstă de 20 de ani

Un bărbat în vârstă de 23 de ani

O femeie în vârstă de 26 de ani

O femeie în vârstă de 33 de ani

Un bărbat în vârstă de 39 de ani

ITALIA (6 VICTIME)

O adolescentă în vârstă de 15 ani

O adolescentă în vârstă de 16 ani

4 adolescenți în vârstă de 16 ani (dintre care unul deținea și cetățenia Emiratelor Arabe Unite)

PORTUGALIA (O VICTIMĂ)

O femeie în vârstă de 22 de ani

BELGIA (O VICTIMĂ)

Un adolescent în vârstă de 17 ani

ROMÂNIA (O VICTIMĂ)

TURCIA (O VICTIMĂ)

Un tânăr în vârstă de 18 ani

Un boxer elvețian în ascensiune, printre victime

Printre victimele elvețiene se numără Arthur din Elveția francofonă. Mama sa, Laetitia Brodard-Sitre, și-a căutat fiul zile întregi, sperând să-l găsească pe adolescentul de 16 ani cu o fotografie. Acum există o certitudine tragică.

Benjamin, în vârstă de 18 ani, un boxer elvețian în ascensiune și, potrivit asociației SwissBoxing, „un atlet promițător și o personalitate strălucitoare”, și-a pierdut și el viața în incendiu.

Charlotte, 15 ani, se numără printre cele mai tinere victime. A urmat școala în Anglia înainte de a se întoarce în Franța natală împreună cu părinții ei. De asemenea, deținea cetățenie israeliană.

Tânăra italiancă Chiara Costanzo (16 ani) și-a pierdut și ea viața în barul în flăcări. Tatăl ei a declarat pentru „Corriere della Sera” că „lumea lui s-a prăbușit fără avertisment. Nu ești niciodată pregătit pentru așa ceva. Nu poți fi”.

