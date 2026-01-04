Potrivit autorităților elvețiene, procesul de identificare a victimelor a fost finalizat duminică, 4 ianuarie 2026, iar tânărul român se află printre cele 40 de persoane care și-au pierdut viața în tragedia care a șocat Europa. Guillaume Oana avea dublă cetățenie, locuia în Elveția, însă își vizita frecvent familia din România. Mama sa este originară din județul Gorj. Elveția a declarat 5 zile de doliu național în urma tragediei.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:30, fiind declanșat, conform anchetatorilor, de artificii folosite în interiorul clubului. În local se aflau peste 150 de persoane, majoritatea tineri, iar flăcările s-au extins extrem de rapid, transformând clubul într-o capcană mortală.

Imediat după tragedie, Guillaume Oana a fost dat dispărut, iar familia sa a lansat apeluri disperate pe rețelele de socializare, sperând că acesta ar fi putut supraviețui sau s-ar fi aflat internat neidentificat într-un spital. Speranțele s-au spulberat odată cu confirmarea oficială a decesului.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe familiei tânărului. „Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristeţe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanţe familiei”, a afirmat el.

Șeful statului a adăugat că „România este solidară cu familiile victimelor, iar autorităţile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”.

Amintim că un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea altor 119, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani.

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1:30 dimineața. Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.

Procurorii din cantonul Valais investighează acum infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență după tragedia care este una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției.









