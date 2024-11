În noaptea alegerilor, Ștefan Mandachi a postat mai multe texte și clipuri de susținere pentru Călin Georgescu și nu a ezitat să o ironizeze pe Elena Lasconi, candidata USR, care, la rândul ei, a ajuns în turul 2.

Recunoaște că a greșit că a fost de partea lui Călin Georgescu. „Am făcut-o dintr-un sentiment de furie”

Luni a infirmat că l-ar susține pe Călin Georgescu, însă marți a urcat un videp pe Facebook în care și-a recunoscut greșeala de a fi de partea cadidatului pro-rus.

„Recunosc că am greșit, întrucât nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Personal, am votat dintr-un sentiment de furie, îndreptat împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție, vot împotriva sistemului, vot anti-partid. De aceea am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Chiar și așa nu am nicio scuză și îmi asum vina, pentru că nu am făcut verificările necesare”, a spus omul de afaceri, în filmarea postată pe Facebook.

Ștefan Mandachi precizează că abia luni și-a dat seama, în realitate, cu cine a votat după ce a vizionat mai multe filmulețe cu Călin Georgescu.

„Nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre legionari, despre mareșal (Antonescu), despre 5G, sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO?! Intrarea în UE și NATO au fost două momente esențiale în istoria noastră. Când auzi cuvântul Kremlin, te sperii. De aceea îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”, a conchis el.

Ștefan Mandachi a șters postările în care sărbătorea succesul lui Călin Georgescu

Duminică noapte, după ce Marcel Ciolacu a fost depășit pe Călin Georgescu, antreprenorul sucevean nu s-a putut abține și a dat drumul mai multor postări și filmulețe de susținere pentru surpriza alegerilor prezidențiale din 2024. Nu a menajat-o deloc nici pe Elena Lasconi.

„Hai mă, haterilor (urâcioșilor), n-o mai puneți pe Lasconi comandanta supremă a armatei?” a fost prima postare publicată de Ștefan Mandachi pe Facebook, când Elena Lasconi se afla, încă, în urma lui Marcel Ciolacu.

„Lasconi a intrat în turul 3!”, a postat, ulterior, omul de afaceri.

„La război înapoi, la plăcinte înainte!”, spunea Ștefan Mandachi în timp ce se afla la o masă alături de mai mulți amici. Toți erau în extaz de reușita lui Călin Georgescu.

Între timp, toate postările au fost șterse.

