Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

După capacele fixe, urmează bioplasticele și materialele biodegradabile

După ce producătorii au introdus capacele care nu se mai desprind de sticlă, o măsură menită să reducă poluarea, urmează o nouă schimbare importantă: sticlele de plastic vor fi realizate din materiale mai prietenoase cu mediul, inclusiv bioplastice și compuși biodegradabili.

Scopul este acela de a diminua impactul general asupra mediului și de a încuraja economia circulară, relatează publicația spaniolă AS.

Pentru mulți cumpărători, una dintre cele mai vizibile schimbări de până acum a fost chiar noul capac, care rămâne atașat sticlei și face uneori deschiderea mai dificilă. Însă, potrivit specialiștilor, această modificare a fost un pas necesar: ajută la reciclarea completă a ambalajului, evitând ca părțile componente, care sunt din materiale diferite, să ajungă separate la deșeuri.

Sticle mai ușoare și mai ușor de reciclat

Următorul pas vizează însă chiar structura sticlelor. Noile modele vor fi mai subțiri și mai ușoare, fără să-și piardă rezistența mecanică necesară transportului sau utilizării zilnice.

În paralel, tot mai multe companii folosesc cantități din ce în ce mai mari de plastic reciclat, înlocuind plasticul virgin, pentru a respecta obiectivul european: până în 2030, un procent semnificativ din materialul sticlelor trebuie să provină din reciclare. Acest efort susține tranziția către o economie circulară, în care materialele sunt refolosite și reintroduse constant în circuitul de producție.

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Capace noi, mai sigure și mai ecologice

După capacele care nu se mai desprind, producătorii pregătesc o nouă generație de închideri: mai sigure, mai ușor de utilizat și realizate din materiale biodegradabile sau bioplastice. Aceste soluții inovatoare vor reduce și mai mult impactul asupra mediului și vor încuraja reutilizarea.

Asociațiile ecologiste și organizațiile de gestionare a deșeurilor au primit cu entuziasm aceste schimbări. Ele consideră că reprezintă un pas real în lupta împotriva poluării cu plastic. În plus, utilizarea materialelor secundare, rezultate din reciclare, reduce costurile de gestionare a deșeurilor post-consum și aduce beneficii economice întregului lanț de aprovizionare.

Reglementările Uniunii Europene privind PET-urile

Reglementările Uniunii Europene privind sticlele din plastic PET impun obiective clare și obligativități pentru perioadele 2025 și 2030:

Din 2025, toate sticlele PET pentru băuturi trebuie să conțină cel puțin 25% plastic reciclat, calculat ca medie pentru toate sticlele introduse pe piața fiecărui stat membru.

Până în 2030, procentul minim de material reciclat în sticle trebuie să crească la 30%.

Aceste reguli fac parte din Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, care include și obligația ca dopurile/capacele să rămână atașate sticlelor pentru a preveni pierderea și poluarea.

UE stabilește și ținte stricte pentru colectarea separată a produselor de plastic de unică folosință, care trebuie să atingă 77% din greutatea produselor introduse pe piață până în 2025 și 90% până în 2029.

Regulamentul PPWR (2025/40) va intra treptat în vigoare între 2026 și 2040 și va armoniza reglementările privind ambalajele, inclusiv introducerea procentelor minime de material reciclat în toate ambalajele din plastic.

Se impun și măsuri pentru reducerea microplasticelor și pentru îmbunătățirea reciclabilității materialelor plastice.

Aceste măsuri sunt menite să reducă dependența de plasticul virgin și să stimuleze economia circulară în industria ambalajelor din Uniunea Europeană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE