Fenomen viral

Isterie „strigoilor” s-a extins rapid în ultimele săptămâni pe platformele sociale, unde utilizatorii se întrec în scenarii concepute să provoace spaimă victimelor alese la întâmplare. În cazul înregistrat la Brăila, tinerii au îmbrăcat haine de culoare închisă, și-au acoperit fețele cu măști înfricoșătoare și au sărit gardurile unor proprietăți private din mediul rural și de la periferia orașului.

Imaginile publicate ulterior pe internet arată cum suspecții bat violent în geamurile sau ușile locuințelor și agită obiecte contondente în momentul în care proprietarii, surprinși și speriați, ies să verifice ce se întâmplă. Mai mult decât atât, aceștia aruncă și cu pietre spre case, tot pentru a genera zgomote. Ultimul incident a avut loc la Șuțești, unde, miercuri seară, oamenii au cerut ajutorul Poliției, relatează De Brăila.

Oamenii sunt înspăimântați, iar poliția a deschis o anchetă

Semnalele de alarmă au fost trase de localnicii care au trăit clipe de groază în propriile case. Oamenii se tem că situația ar putea escalada rapid în tragedii, în condițiile în care unii proprietari ar putea reacționa violent pentru a-și apăra familia și bunurile.

„Sperie oamenii, aruncă cu pietre pe case și în geamuri, sparg mesele de afară. Fac zgomote de speriat. O fac pentru ca lumea să creadă că sunt strigoi, cum au văzut în alte comune, că sunt mereu live-uri pe TikTok despre cum atacă strigoii”, a povestit un localnic.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila s-a autosesizat în urma imaginilor apărute în spațiul public și a demarat verificări pentru identificarea persoanelor implicate în aceste incidente bizare.

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