Proiectul, care a primit deja autorizația de construire, va fi realizat între Planetariu și Delfinariu și va avea peste 7.000 de metri pătrați, fiind finanțat din fonduri europene și locale.

Noul complex promite o experiență spectaculoasă pentru vizitatori, cu tuneluri subacvatice și bazine tematice inspirate din ecosisteme variate.

Astfel, vizitatorii vor putea explora atât fauna Mării Negre, a Dunării, cât și ecosisteme exotice precum Amazonul.

Proiectul include zone tematice separate, dedicate biodiversității locale, dar și speciilor exotice.

„O zonă în care copiii pot interacționa cu peștii, la fel cum se întâmplă și în alte acvarii din Europa, o zonă cu pești mari și o zonă de recreere pentru publicul vizitator”, explică Mihaela Popescu, managerul Delfinariului din Constanța.

De asemenea, specialiștii susțin că proiectul va pune în valoare ecosistemele locale.

„Mi-ar plăcea să văd sturioni, există multe specii de sturiori, toate sunt protejate prin lege, este bine să le cunoaștem, să le vedem comportamentul, calcanul acceptă bine captivitatea, și căluții de mare acceptă bine captivitatea.”, a precizat Victor Niță, cercetător INCDM.

Una dintre atracțiile principale va fi spațiul dedicat pinguinilor, care va include zone acvatice și stâncoase. Proiectul nu exclude nici specii exotice de mari dimensiuni.

Adrian Bâlba, doctor în științe: „Se pot ține specii din rechin, de pește de lună, de talie mare, acela care este foarte mare, de un metru în diametru.”

Noul acvariu din Constanța va avea patru etaje și va include, pe lângă spațiile expoziționale, o sală de proiecții video și o bibliotecă.

Proiectul ar urma să fie finalizat în aproximativ trei ani, urmând să devină una dintre principalele atracții turistice de pe litoralul românesc.

