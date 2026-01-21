Noul bazin are o adâncime de 5,2 metri

Un bazin mai spațios și modern va contribui semnificativ la bunăstarea fizică și mentală a delfinilor. Spațiul suplimentar le permite mai multă mișcare, joc și antrenament, esențiale pentru sănătatea lor.

Noul bazin este conceput nu doar pentru antrenament, ci și pentru îmbogățirea mediului lor, oferindu-le mai mult spațiu pentru explorare și interacțiune, ceea ce este crucial pentru animalele aflate în captivitate.

Muncitorii au lucrat nonstop timp de 15 luni pentru a pregăti noul loc de joacă al delfinilor. Noul bazin are o suprafață de 670 de metri pătrați și o adâncime de 5,2 metri.

„Bazinul de antrenament are o capacitate de trei ori mai mare decât bazinul de spectacole – 3.000 de metri cubi de apă”, spune Radu Balaban, directorul proiectul.

Cu toate că acum există un bazin nou de antrenament, Delfinariul duce lipsă de mamifere. Ni Ni a rămas singură după ce Chen-Chen a murit. Până în luna martie există un contract cu un delfinariu din Ucraina care a adus la Constanța, acum patru ani, 4 exemplare.

Delfinariul din Constanța caută noi mamifere

Femela Chen Chen, un exemplar de delfin, a murit pe 2 martie 2025, la secția Delfinariu a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanța, relatează Ziua Constanța.

„Nu ştiu cum vom face în anii următori sau dacă vom putea continua, dacă ne vom putea permite, dacă partea ucraineană va mai rămâne, cum vom achiziţiona sau nu delfini”, spune directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța (CMSN), Dănuț Dincă. Administrația Delfinariului din Constanța a explorat diverse opțiuni pentru a aduce noi delfini. S-au purtat negocieri până în Cuba, însă fără succes.





