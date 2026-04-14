Proiect pentru modernizarea Pieței Constantin Brâncuși

Autoritățile au scos recent la licitație un contract în valoare de 6.150.500 de lei, fără TVA, echivalentul a peste 1,2 milioane de euro, pentru reamenajarea completă a zonei, potrivit Gazeta de Sud. Fondurile necesare pentru acest proiect provin exclusiv din bugetul local.

Investiția va acoperi inclusiv proiectarea, asistența tehnică, verificarea documentației și execuția propriu-zisă a lucrărilor.

Proiectul de modernizare include refacerea parcării, a trotuarelor și a aleilor pietonale, reabilitarea spațiilor verzi și a fântânii arteziene. Zona destinată staționării autobuzelor va fi acoperită cu o structură metalică deschisă, realizată din material compozit alb, care va permite pătrunderea luminii naturale prin ochiuri special create.

De asemenea, vor fi montate bănci din material compozit cu aspect de lemn, de tip lamelar șerpuit, pentru confortul călătorilor. În plus, municipalitatea intenționează să amplaseze o sferă metalică reprezentând harta orașului Craiova pe partea dinspre Bulevardul Dacia.

Fântâna arteziană va fi complet refăcută, iar zona va fi decorată cu elemente moderne, precum forme tip cristal sau ou de rață. În cadrul proiectului vor fi plantați palmieri și liane, contribuind la un peisaj urban modern.

Descrierea succintă a contractului

Primăria a detaliat în descrierea contractului cum vor fi repartizați banii. Astfel, 220.000 de lei vor fi alocați pentru servicii de proiectare și asistență tehnică, 90.000 de lei – pentru amenajarea terenului și 150.500 de lei – pentru utilități. Cea mai mare parte a sumei, 5.610.000 de lei, este destinată lucrărilor de construcții, iar 80.000 de lei vor fi folosiți pentru organizarea de șantier.

Noua amenajare va aduce un aer modern Pieței Constantin Brâncuși, însă acest lucru va crea un contrast vizibil între zona reamenajată și clădirea istorică a gării.

„Proiectul vizează reamenajarea spațiului aferent Pieței Constantin Brâncuși – refacerea parcării, a aleilor pietonale și trotuarelor existente, a spațiului verde și a fântânii arteziene, acoperirea zonei de staționare actuală a autobuzelor cu o structură metalică deschisă, amplasarea de elemente de mobilier urban, de decor și a 6 stații de încărcare electrică pentru autoturisme și 3 pentru autobuze (stațiile de încărcare electrică nu fac obiectul prezentului proiect)”, se arată în documentația publicată, potrivit Gazeta de Sud.

Licitația este în desfășurare, iar autoritățile locale speră să transforme această zonă într-un punct de atracție modern și funcțional pentru cetățeni și turiști.

